Зеленский опроверг ввод войск Запада на Украину: главное к вечеру 20 апреля

Зеленский заявил, что Запад не будет вводить свои войска на территорию Украины

20 апреля 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что ввода западных войск на Украину не будет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский опроверг ввод войск Запада на Украину. Он добавил, что хотел бы использовать авиацию зарубежных стран для ликвидации ракет, бьющих по Киеву. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 20 апреля. Зеленский опроверг ввод войск Запада на территорию Украины Зеленский сообщил, что ввод западных войск в Киев не произойдет. Вместо этого он бы хотел использовать авиацию Франции, Польши, Великобритании и Германии, чтобы сбивать ракеты, которые будут направлены в украинскую сторону. Если такая помощь поступит, отметил Зеленский, он будет стоя аплодировать и благодарить за такое решение. Атака ВСУ на Смоленскую область В Смоленской области в Кардымовском районе украинская армия с помощью беспилотника атаковала объект топливно-энергетического комплекса. Глава региона Василий Анохин сообщил, что системы ПВО сбили БПЛА, однако в результате произошло возгорание емкости с горючим. Армия Украины произвела массовую атаку на несколько регионов России Ночью 20 апреля ВСУ массово атаковали регионы РФ с помощью беспилотников. В частности, пострадали Белгородская, Калужская, Тульская, Курская, Брянская, Липецкая, Рязанская, Воронежская и Смоленская области. В Курской области было сбито пять беспилотников, пострадавших и повреждений не обнаружено. В Брянской области было уничтожено пять БПЛА самолетного типа, однако в результате атаки произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. В Белгородской области после сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Статья по теме Военкор «Известий» Еремин погиб в зоне СВО: чем он запомнился В зоне СВО погиб военкор «Известий» На спецоперации погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, ему было 42 года. Журналист работал на фронте с февраля 2022 года. Военный корреспондент Александр Сладков выдвинул предположение, что за Ереминым охотились ВСУ. Они целенаправленно атаковали машину с журналистами, в которой находился военкор. Он добавил, что для окончательных выводов нужно дождаться результатов расследования. Офицеры Украины назвали Часов Яр самым сложным участком на фронте Украинские офицеры назвали Часов Яр и села Очеретино и Новокалиново, которые находятся в ДНР, самыми сложными участками на фронте. Они назвали потерю Часов Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка». В свою очередь, потеря села Очеретино может привести к тому, что важные логистические пункты окажутся под огневым контролем российских войск. Мощный взрыв в Одессе В Одессе произошел мощный взрыв, в регионе объявлена тревога. Кроме того, представители украинских Воздушных сил предупреждали о возможности ракетной угрозы. Армия России сбила самолет Су-25 Украины ВС РФ уничтожили украинский самолет Су-25. Он стал 591-м самолетом ВСУ, который уничтожили войска России с начала спецоперации. Также при этом были ликвидированы французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 213 беспилотных летательных аппаратов, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг ввод войск Запада на Украину. Он добавил, что хотел бы использовать авиацию зарубежных стран для ликвидации ракет, бьющих по Киеву. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 20 апреля. Зеленский сообщил, что ввод западных войск в Киев не произойдет. Вместо этого он бы хотел использовать авиацию Франции, Польши, Великобритании и Германии, чтобы сбивать ракеты, которые будут направлены в украинскую сторону. Если такая помощь поступит, отметил Зеленский, он будет стоя аплодировать и благодарить за такое решение. В Смоленской области в Кардымовском районе украинская армия с помощью беспилотника атаковала объект топливно-энергетического комплекса. Глава региона Василий Анохин сообщил, что системы ПВО сбили БПЛА, однако в результате произошло возгорание емкости с горючим. Ночью 20 апреля ВСУ массово атаковали регионы РФ с помощью беспилотников. В частности, пострадали Белгородская, Калужская, Тульская, Курская, Брянская, Липецкая, Рязанская, Воронежская и Смоленская области. В Курской области было сбито пять беспилотников, пострадавших и повреждений не обнаружено. В Брянской области было уничтожено пять БПЛА самолетного типа, однако в результате атаки произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. В Белгородской области после сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. На спецоперации погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, ему было 42 года. Журналист работал на фронте с февраля 2022 года. Военный корреспондент Александр Сладков выдвинул предположение, что за Ереминым охотились ВСУ. Они целенаправленно атаковали машину с журналистами, в которой находился военкор. Он добавил, что для окончательных выводов нужно дождаться результатов расследования. Украинские офицеры назвали Часов Яр и села Очеретино и Новокалиново, которые находятся в ДНР, самыми сложными участками на фронте. Они назвали потерю Часов Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка». В свою очередь, потеря села Очеретино может привести к тому, что важные логистические пункты окажутся под огневым контролем российских войск. В Одессе произошел мощный взрыв, в регионе объявлена тревога. Кроме того, представители украинских Воздушных сил предупреждали о возможности ракетной угрозы. ВС РФ уничтожили украинский самолет Су-25. Он стал 591-м самолетом ВСУ, который уничтожили войска России с начала спецоперации. Также при этом были ликвидированы французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 213 беспилотных летательных аппаратов, передает «Пятый канал».