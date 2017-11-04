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04 ноября 2017
Главные новости 
14:00  04 ноября 2017 0

Суть Дня народного единства, связь Ельцин Центра с США и курганский «Ганнибал Лектор». Дайджест новостей — в подборке «URA.RU»

Мало кто понимает, почему 4 ноября — уникальный праздникИлья Московец © URA.RU

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Суббота! Дайджест новостей:

Сегодня в России отмечается День народного единства. Но это молодой праздник, который только начинает наполняться смыслами. Далеко не все знают, что на самом деле означает этот день. Мы углубились в историю, чтобы показать, насколько он важен.

Режиссер Никита Михалков известный своей «любовью» к Ельцин Центру, вновь выступил с резкой критикой Центра, связав его с Генконсульством США. Объясняем, причем тут Америка.

РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны. Это ударит по кошельку россиян. С 1 января людям придется покупать билет в купе по цене самолета. РЖД нашли вескую причину.

«Противоречат здравому смыслу». В российском посольстве в Канаде прокомментировали санкции против России и обвинили страну в русофобском лобби.

После публикации «URA.RU» ток-шоу заинтересовались курганским «Ганнибалом Лектором», который зверски избил женщину и откусил ей уши и нос. Самое интересное, что после таких зверств, курганец остался на свободе. Рассказываем, как так получилось.

«Карточный домик» разваливается. Кевина Спейси уволили из-за громких обвинений в сексуальных домогательствах к мужчинам. Дальнейшая судьба сериала неизвестна. А актер Алек Болдуин не стал дожидаться обвинений, а сам признался в домогательствах.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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