09:00 08 ноября 2017 0

Журналисты отмечают противоречивость условий проведения конкурса Кадырова Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 8 ноября. Актуальное к этому часу:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что будет участвовать в выборах президента. Эксперты прогнозируют, что Зюганов превратит президентскую гонку в референдум о захоронении Ленина.

Конфликт региональной власти с силовиками набирает обороты. Но Кремль не вмешивается. У нас свежий рейтинг социальной устойчивости регионов.

Учителя будут следить за учениками в соцсетях. Задача педагогов — не допустить, чтобы ребенок попал под влияние суицидальных пабликов или протестных сообществ.

Программа расселения из аварийного жилья с треском провалилась. За пять лет в России аварийного жилья не убавилось.

Девочку, которая получила iPhone X от Кадырова за стихи о Путине, уличили в плагиате. Журналисты нашли практически идентичный текст стихотворения, его опубликовали в Сети примерно три года назад.

Государство вложит 200 миллионов в воспитание детей через Youtube. ТАСС создаст политический канал для детей за госсчет. Инициативу уже назвали экзотической.