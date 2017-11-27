17:39 27 ноября 2017 0

Фотография собрала больше ста комментариев от фанатов Алены Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

В честь Дня матери телезвезда Алена Водонаева выложила в Сеть фотографию со своей мамой. Самой телеведущей на этом снимке не больше десяти лет.

Пользователи сделали комплименты как маме, так и самой Алене. «Мама такая красивая!.. Прекрасные. Алёна красотка, милашка… Какие вы красивые. Мама умница, с детства прививала вкус!!! Теперь я понимаю, почему ты такая стиляга и модница!!!» — пишут в комментариях экс-участнице «Дома-2».

Напомним, 26 ноября Россия отмечала День матери. В честь праздника «URA.RU» решило познакомить своих читателей с мамами российских политиков, а также рассказать, как вырастить будущих политических лидеров России.