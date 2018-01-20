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Выходные! И вот самое интересное к данной минуте:
Российским бюджетникам повысят зарплаты. На эти цели из государственного бюджета выделят 14,5 миллиарда рублей.
Собчак впервые окунулась в прорубь на Крещение. Вот только ошиблась с выбором места для купания.
Екатеринбуржцы встали на защиту парня, которому грозит 8 лет тюрьмы за то, что он вступился за девушку и дал отпор спортсмену-южанину. В Сети возникло целое движение в поддержку смелого «ботаника».
Подростковый возраст предложили увеличить до 24 лет. Правда идею поддержали далеко не все. Данная инициатива призвана помочь молодежи, но может случиться и обратный эффект.
Пресекают «на корню». После поножовщины в пермской школе учеников заставили раскрыть аккаунты в соцсетях.
Югорчане поддержали флешмоб курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые станцевали эротический танец под клубный хит двухтысячных. Впрочем, в Сети можно найти множество подобных видео. Особенность данного в том, что танец записан на улице в минус 37.