Пушков жестко ответил Порошенко о перемирии в Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что они с лидерами Франции и Германии «дожали» Владимира Путина по вопросу «пасхального» перемирия в Донбассе. Представитель Совета Федерации от Пермского края жестко высказался об этом в Twitter.
Пушков указал Порошенко, что ему нужно обсуждать вопросы перемирия не с западными странами, а с ДНР и ЛНР. «Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером (Курт Волкер — спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины — прим.ред.), а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут», — заявил сенатор.
Как заявил 1 апреля Порошенко, вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном они обратились к главе РФ Владимиру Путину, чтобы его «дожать» до подписания заявления о «пасхальном» перемирии. Оно, по словам Порошенко, необходимо Киеву как «воздух», напоминают Nation News. Украинский лидер заявил, что перемирие в Донбассе крайне важное условие для появления в регионе миротворцев ООН, уточняют argumenti.ru.
Ранее бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью «Национальной службе новостей» заявил, что любые предложения по перемирию всегда поддерживались самопровозглашенными народными республиками. «Чем меньше будет погибать людей, тем лучше. Перемирие должно постоянно действовать на основании Минских договоренностей, но оно то выполняется, то не выполняется», — пояснил Царев.