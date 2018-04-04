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04 апреля 2018
Главные новости 
09:00  04 апреля 2018 0

Англию призвали извиниться, торговля сиротами в детдоме, Facebook блокирует СМИ. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, facebook, фейсбук, гаджеты, мобильные телефоны
Facebook заблокировал аккаунты нескольких российских СМИФото: Pixabay.com

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Доброе утро! Сегодня 4 апреля. И вот главное за ночь:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Англия должна извиниться за свой «маразм» и обвинения в адрес России. Это случилось после сообщения британских экспертов, которые не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим ядом «Новичок».

Отмена прямых выборов мэра в Екатеринбурге стала темой дня. Об этом написали Washington Post, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не может вмешиваться в эту ситуацию. Несмотря на такой резонанс, на митинг в защиту выборов пришло всего 0,13% горожан. Это плохо, ведь, по словам экспертов, шумиха вокруг «защиты мэра» нужна была оппозиции и самому Евгению Ройзману.

Челябинского депутата Сергея Шумакова изгнали из влиятельного клана — «Калининской семьи», лидерами которой называют экс-сенатора, олигарха Александра Аристова и «авторитетного» парламентария в гордуме Виталия Рыльских. Причина в том, что он сдал «покровителей» своему «крестному отцу», считавшемуся влиятельным мафиози. Как это отразится на карьере чиновника, читайте в нашем материале.

Арестованный по подозрению в организации банды олигарх Магомед Магомедов хотел договориться с сотрудниками СИЗО. Он предложил купить для заключенных 10 холодильников и телевизор в надежде получить чайник.

В Екатеринбурге специалистов детского дома обвинили в торговле сиротами. Якобы за деньги они помогали будущим опекунам получить «нужного ребенка». Сейчас там работают следователи.

Facebook и Instagram заблокировали аккаунты нескольких СМИ из РФ, как утверждают журналисты, из-за «политической цензуры». После этого представители изданий призвали к бойкоту иностранных соцсетей и переходу на «отечественные».

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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