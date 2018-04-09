18:27 09 апреля 2018 0

Свердловская область заняла 38-ю строчку из 85 возможных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область оказалась на 38-й строчке в рейтинге регионов Федерального агентства по делам молодежи по эффективности ведения государственной молодежной политики за 2017 год. Несмотря на это, Уральский Федеральный округ занял первое место по успешной молодежной политике среди других территориальных объединений России.

Соседние регионы Среднего Урала вошли в 20-ку лучших. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ занял второе место в рейтинге, Югра — четвертое, Тюменская область — 16-е, Зауралье — 19-е. Южный Урал занял 26-е место, а Пермский край — 44-ю строчку. Оперативно получить комментарий у директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких не удалось.

На сайте федерального агентства по молодежной политике отмечается, что в регионах эффективность работы оценивалась по совокупности 58 критериев. Рейтинг возглавила республика Татарстан. На последней, 85-й строчке — республика Тыва.