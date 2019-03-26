Павел Погребняк: «Никого не хотел обидеть» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк, который посмеялся над темнокожими легионерами в российской сборной, условно дисквалифицирован. Такое решение вынесла комиссия по этике Российского футбольного союза (РФС), рассматривая высказывание Погребняка. Кроме того, футболисту назначили штраф 250 тысяч рублей.

«Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой оборот речи приношу извинения», — цитирует футболиста «Комсомольская правда». Согласно установленным правилам, условная дисквалификация — предупреждение и если футболист снова повторит свой проступок, то будет незамедлительно отстранен от соревнований.

«Мы можем порадоваться тому, что Погребняк, будучи важной частью команды, не пропустит матчи и наверняка поможет нашему клубу в очень важный отрезок сезона. У нас и на чемпионате сложная ситуация, и на Кубке России важные игры с тульским „Арсеналом“, где такой футболист, как Павел Погребняк, будет весьма кстати», — сказали «URA.RU» в пресс-службе «Урала». На вопрос о том, будет ли клуб брать на себя расходы по выплате штрафа, его представители ответили, что это «внутренний вопрос».

Ранее в интервью той же «Комсомольской правде» Погребняк заявил, что относится к иностранным легионерам в сборной России по футболу отрицательно и не видит в них смысла. Он назвал смешной ситуацию, когда за национальную сборную играют темнокожие спортсмены.

Павел Погребняк — российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России. Начал играть в футбол с шести лет в детской школе московского «Спартака». В 2001 году дебютировал в составе резервной команды. 29 августа 2018 года стало известно, что Погребняк на правах свободного агента заключил контракт с «Уралом» на один год.