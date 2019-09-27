Россияне раскрыли, сколько хотят прожить после выхода на пенсию

Больше половины респондентов заявили, что стараются заботиться о здоровье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средний возраст, до которого хотели бы доживать россияне, — 86,7 года. Как стало известно по итогам исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, наибольший запрос на долголетие сложился в Москве и Севастополе, где россияне планируют жить примерно до 92,3 и 92,1 года соответственно.

Помимо Москвы и Севастополя в тройку городов-лидеров по желаемой продолжительности жизни вошел Омск с показателем 87 лет. Единственный из уральских городов в рейтинге — Челябинск — занял десятое место. Здесь люди хотели бы жить в среднем 84,4 года, передают «Известия», ссылаясь на отчет социологов.

Больше половины респондентов — 64% — заявили, что стараются заботиться о здоровье. «35% из них занимаются спортом или фитнесом, еще 58% придерживаются диет и правильного питания, а 12,5% хотели бы избавиться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем», — пишет издание.

За последние 20 лет, по данным Минздрава, продолжительность жизни в России увеличилась на 7,7 года, напоминает «Национальная служба новостей». В рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году этот показатель планируется увеличить до 80 лет.