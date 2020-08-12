ВОЗ пока не готова объявить о появлении первой в мире вакцины от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 августа, — 246-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 156-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor.ru, число зараженных по всему миру достигло отметки в 20 786 906 (+285 777 за прошедшие сутки). Из них уже выздоровели 13 687 096 пациентов (+362 516). Жертвами COVID-19 стали 752 441 человек (+6 973).

Больше всего заболевших зарегистрировано в США, где соответствующий диагноз поставлен 5 360 132 американцам. Следом по этому показателю идет Бразилия (3 170 474), Индия (2 395 471) и Россия (903 276). Пятерку лидеров замыкает ЮАР с 568 919 случаями заражения.

Вакцина и лекарство

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят уже в течение двух недель, их передадут медикам, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Затем препарат смогут получить остальные граждане, желающие пройти вакцинацию. А таких меньшинство: как выяснил Исследовательский центр портала Superjob.ru, большинство жителей страны — 59% — не намерены делать прививку.

Тем, кто решится, стоит иметь в виду, что у добровольцев, испытавших на себе вакцину, было зафиксировано 144 побочных эффекта. Речь идет об отечности, боли, гипертермии и зуде в месте введения препарата. Кроме того, испытуемые рассказывали о недомогании, повышении температуры, потере аппетита, головной боли, диарее, заложенности носа и першении в горле.

Коронавирус в России

Очередной пик массовых увольнений из-за пандемии и кризиса ожидается в октябре, причем сокращений будет в разы больше, чем думают в Минтруде РФ. Так считает независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Прогноз основан на ситуации в США, которые уже столкнулись с второй волной коронавируса. Из-за нее в стране падает спрос на услуги, а компании сокращают штат. Полную картину по России можно будет увидеть к январю 2021 года.

В то же время в РФ уже зафиксировано несколько волн увольнений. Первая произошла после введения карантина, вторая — после снятия ограничений. Больше всего от этого пострадали Хабаровск, Волгоград, Иваново, Курган и Нижневартовск.

На фоне пандемии может существенно пострадать безопасность авиаперелетов, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник. Говорит, длительный перерыв в работе сказывается на персональной подготовке летного состава. В СССР такая проблема решалась обязательными предполетными переподготовками, но в РФ такой практики нет.

Заместитель председателя правительства, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заразился коронавирусом. Первый тест дал положительный результат, в связи с чем чиновник самоизолировался. Дальнейший график работы будет определен после сдачи повторных анализов.

Коронавирус в мире

В Китае снова найдены следы коронавируса. На этот раз инфекцию обнаружили во время проверки продуктов в общепитах на пачке замороженных креветок. Тест взятых образцов дал положительный результат. Заведение продезинфицировали, всех сотрудников проверили на наличие вируса.

ВОЗ пока не признает появление первой в мире вакцины от COVID-19 , о которой ранее объявил президент России Владимир Путин. По словам представителя организации, еще нет достоверных данных о том, что препарат прошел все необходимые исследования. Это важно, потому что вакцина может быть эффективной, но при этом иметь побочные действия, которые окажутся вреднее самого вируса.

Кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис возложила ответственность за высокую смертность от коронавируса на главу государства Дональда Трампа. Политик уверена, что президент был не в состоянии воспринять инфекцию со всей серьезностью и принять меры. По последним данным, COVID стал причиной смерти для 169 131 жителя страны.