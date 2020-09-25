Блогер и урбанист Илья Варламов нашел в Свердловской области «самый уродливый мост России». В своем
«В уральском поселке Висимо-Уткинске после ремонта открыли целый мост. Больше всего умиляет качество работ. Просто навалили какого-то строительного мусора и забили <…>. При этом, как рассказывает глава администрации, смета была готова еще в 2011 году. Вы что, 9 лет не могли найти строительный мусор? Или вы обломки старого моста не убрали просто?» — написал Варламов.
В своей публикации блогер высмеял процедуру открытия моста: красная лента, воздушные шары, священник и торжественные стихи. «Наверху ленточки и шарики, а снизу какой-то треш», — возмутился он.
В Висимо-Уткинской администрации URA.RU сообщили, что процедура не являлась открытием моста. «Мы открывали проезд по мосту. Сделали это быстро, для того чтобы люди могли безопасно пройти или проехать в район „Черемушки“. Это единственная связующая дорога. Это не официально достроенный мост. Это все позже будет благоустраиваться», — уточнили там.
Об открытии проезда по мосту ранее сообщил «Тагильский рабочий». В СМИ отметили, что для посельчан реконструкция сооружения стала большим и радостным событием.
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