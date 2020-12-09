ФСБ сообщила, кому можно пересекать границу России и Казахстана

Пограничники не требуют справки с тестами на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В полномочия ФСБ не входит проверка тестов на COVID-19 у тех, кто пересекает границу России и Казахстана. Об этом говорится в сообщении пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области.

«Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области напоминает о том, что для граждан России и иностранных граждан продолжают действовать ограничительные меры при пересечении российско-казахстанского участка границы», — говорится в сообщении пресс-службы. Далее следует список тех россиян, кому разрешено пересечение границ.

В первую очередь речь идет о тех россиянах, кому это необходимо по работе, — о сотрудниках дипломатической службы и членах их семей, работниках транспорта международного сообщения, военнослужащих и других. Обычным россиянам позволено пересекать границу в связи со смертью близкого родственника, выезда к месту постоянного проживания или учебы за границей. Также при наличии медицинских документов могут пересечь границу те, кто нуждается в лечении за рубежом или едет к родственнику, который нуждается в уходе. Такие же категории граждан указаны в списке иностранцев, кому разрешено въезжать из Казахстана в Россию.

«Обращаем внимание граждан на то, что пограничники не проверяют у лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска региона, наличие тестов ПЦР (на коронавирус), не уведомляют и не контролируют соблюдение карантинных мер. Данные мероприятия находятся в компетенции Роспотребнадзора», — заявили в пресс-службе. Границы России и Казахстана были закрыты в самом начале пандемии коронавируса. В начале октября ограничения ужесточили. Среди регионов УрФО с Казахстаном граничат Челябинская, Тюменская и Курганская области.