Власти подтвердили намерение Моора приехать в ХМАО 08 декабря 2022 в 12:26 Размер текста - 17 + Александр Моор приедет в ХМАО, чтобы поздравить жителей с днем округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен приехать 9 декабря в Ханты-Мансийск на день рождения ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре тюменского правительства. Ранее агентство писало о визите Моора со ссылкой на собственные источники. «По данным на текущий момент — [Моор] планирует [посетить Ханты-Мансийск]», — ответили в инфоцентре на запрос URA.RU. Предполагается, что в Югру также приедет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В 2020 году Моор также планировал посетить ХМАО, чтобы поздравить округ с 90-летием образования. Но визит был отменен из-за пандемии коронавируса. Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен приехать 9 декабря в Ханты-Мансийск на день рождения ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре тюменского правительства. Ранее агентство писало о визите Моора со ссылкой на собственные источники. «По данным на текущий момент — [Моор] планирует [посетить Ханты-Мансийск]», — ответили в инфоцентре на запрос URA.RU. Предполагается, что в Югру также приедет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В 2020 году Моор также планировал посетить ХМАО, чтобы поздравить округ с 90-летием образования. Но визит был отменен из-за пандемии коронавируса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям