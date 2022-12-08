Власти подтвердили намерение Моора приехать в ХМАО

Александр Моор приедет в ХМАО, чтобы поздравить жителей с днем округа
Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен приехать 9 декабря в Ханты-Мансийск на день рождения ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре тюменского правительства. Ранее агентство писало о визите Моора со ссылкой на собственные источники.
«По данным на текущий момент — [Моор] планирует [посетить Ханты-Мансийск]», — ответили в инфоцентре на запрос URA.RU. Предполагается, что в Югру также приедет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
В 2020 году Моор также планировал посетить ХМАО, чтобы поздравить округ с 90-летием образования. Но визит был отменен из-за пандемии коронавируса.
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