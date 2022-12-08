Власти подтвердили намерение Моора приехать в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора. Нижневартовск, моор александр, улыбка, объятия, комарова наталья
Александр Моор приедет в ХМАО, чтобы поздравить жителей с днем округа Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен приехать 9 декабря в Ханты-Мансийск на день рождения ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре тюменского правительства. Ранее агентство писало о визите Моора со ссылкой на собственные источники.

«По данным на текущий момент — [Моор] планирует [посетить Ханты-Мансийск]», — ответили в инфоцентре на запрос URA.RU. Предполагается, что в Югру также приедет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В 2020 году Моор также планировал посетить ХМАО, чтобы поздравить округ с 90-летием образования. Но визит был отменен из-за пандемии коронавируса.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен приехать 9 декабря в Ханты-Мансийск на день рождения ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре тюменского правительства. Ранее агентство писало о визите Моора со ссылкой на собственные источники. «По данным на текущий момент — [Моор] планирует [посетить Ханты-Мансийск]», — ответили в инфоцентре на запрос URA.RU. Предполагается, что в Югру также приедет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В 2020 году Моор также планировал посетить ХМАО, чтобы поздравить округ с 90-летием образования. Но визит был отменен из-за пандемии коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...