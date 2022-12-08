Губернатор ЯНАО едет на VIP-тусовку в ХМАО

Глава ЯНАО Артюхов уедет в ХМАО, чтобы отметить день рождения соседнего региона
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий, комарова наталья
День рождения ХМАО пройдет 9 декабря Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собирается на день округа в Ханты-Мансийск (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Губернатор планирует присутствовать в ХМАО на дне рождения округа», — сообщили в правительстве региона. Мероприятие пройдет 9 декабря в Ханты-Мансийске.

В этот день в ХМАО также приедет губернатор Тюменской области Александр Моор. Свой визит он подтвердил.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ждет приезда Моора и Артюхова. Визиты губернаторов Тюменской области и Ямала на день округа стали традицией.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собирается на день округа в Ханты-Мансийск (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Губернатор планирует присутствовать в ХМАО на дне рождения округа», — сообщили в правительстве региона. Мероприятие пройдет 9 декабря в Ханты-Мансийске. В этот день в ХМАО также приедет губернатор Тюменской области Александр Моор. Свой визит он подтвердил. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ждет приезда Моора и Артюхова. Визиты губернаторов Тюменской области и Ямала на день округа стали традицией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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