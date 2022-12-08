Губернатор ЯНАО едет на VIP-тусовку в ХМАО

День рождения ХМАО пройдет 9 декабря
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собирается на день округа в Ханты-Мансийск (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.
«Губернатор планирует присутствовать в ХМАО на дне рождения округа», — сообщили в правительстве региона. Мероприятие пройдет 9 декабря в Ханты-Мансийске.
В этот день в ХМАО также приедет губернатор Тюменской области Александр Моор. Свой визит он подтвердил.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ждет приезда Моора и Артюхова. Визиты губернаторов Тюменской области и Ямала на день округа стали традицией.
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