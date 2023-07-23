Двоих свердловских велогонщиков, попавших в ДТП в Челябинской области, выписали из больницы

23 июля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Всего в ДТП пострадали шесть человек, одного госпитализировали на вертолете (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двоих велогонщиков из сборной Свердловской области, которые пострадали в ДТП с лесовозом 22 июля в Челябинской области, выписали из больницы. Об этом рассказал глава Федерации велоспорта Челябинской области Игорь Ивашин. «Всего пострадали шесть человек, двоих несовершеннолетних уже забрали родители, двое взрослых и один ребенок находятся в больнице Кыштыма», — передает МАТЧ ТВ слова Ивашина. Он уверяет, что у пострадавших травмы легкой степени. Однако один спортсмен пострадал серьезнее, его на вертолете доставили в детскую больницу. «Ему пришлось делать операцию», — добавил Ивашин. В Слюдоруднике проходил чемпионат и первенство России по маунтинбайку в многодневной гонке. Команда из Свердловской области попала в аварию 22 июля на старте, сообщил тренер команды. В их машину въехали «Урал» и УАЗ. От удара легковая машина проехала вперед и зацепила спортсменов и тренера, которые стояли на обочине. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по данному факту.

Двоих велогонщиков из сборной Свердловской области, которые пострадали в ДТП с лесовозом 22 июля в Челябинской области, выписали из больницы. Об этом рассказал глава Федерации велоспорта Челябинской области Игорь Ивашин. «Всего пострадали шесть человек, двоих несовершеннолетних уже забрали родители, двое взрослых и один ребенок находятся в больнице Кыштыма», — передает МАТЧ ТВ слова Ивашина. Он уверяет, что у пострадавших травмы легкой степени. Однако один спортсмен пострадал серьезнее, его на вертолете доставили в детскую больницу. «Ему пришлось делать операцию», — добавил Ивашин. В Слюдоруднике проходил чемпионат и первенство России по маунтинбайку в многодневной гонке. Команда из Свердловской области попала в аварию 22 июля на старте, сообщил тренер команды. В их машину въехали «Урал» и УАЗ. От удара легковая машина проехала вперед и зацепила спортсменов и тренера, которые стояли на обочине. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по данному факту.