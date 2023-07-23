Двоих свердловских велогонщиков, попавших в ДТП в Челябинской области, выписали из больницы

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, больничный коридор, больница
Всего в ДТП пострадали шесть человек, одного госпитализировали на вертолете (архивное фото) Фото:

Двоих велогонщиков из сборной Свердловской области, которые пострадали в ДТП с лесовозом 22 июля в Челябинской области, выписали из больницы. Об этом рассказал глава Федерации велоспорта Челябинской области Игорь Ивашин.

«Всего пострадали шесть человек, двоих несовершеннолетних уже забрали родители, двое взрослых и один ребенок находятся в больнице Кыштыма», — передает МАТЧ ТВ слова Ивашина. Он уверяет, что у пострадавших травмы легкой степени. Однако один спортсмен пострадал серьезнее, его на вертолете доставили в детскую больницу. «Ему пришлось делать операцию», — добавил Ивашин.

В Слюдоруднике проходил чемпионат и первенство России по маунтинбайку в многодневной гонке. Команда из Свердловской области попала в аварию 22 июля на старте, сообщил тренер команды. В их машину въехали «Урал» и УАЗ. От удара легковая машина проехала вперед и зацепила спортсменов и тренера, которые стояли на обочине. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по данному факту.

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Двоих велогонщиков из сборной Свердловской области, которые пострадали в ДТП с лесовозом 22 июля в Челябинской области, выписали из больницы. Об этом рассказал глава Федерации велоспорта Челябинской области Игорь Ивашин. «Всего пострадали шесть человек, двоих несовершеннолетних уже забрали родители, двое взрослых и один ребенок находятся в больнице Кыштыма», — передает МАТЧ ТВ слова Ивашина. Он уверяет, что у пострадавших травмы легкой степени. Однако один спортсмен пострадал серьезнее, его на вертолете доставили в детскую больницу. «Ему пришлось делать операцию», — добавил Ивашин. В Слюдоруднике проходил чемпионат и первенство России по маунтинбайку в многодневной гонке. Команда из Свердловской области попала в аварию 22 июля на старте, сообщил тренер команды. В их машину въехали «Урал» и УАЗ. От удара легковая машина проехала вперед и зацепила спортсменов и тренера, которые стояли на обочине. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по данному факту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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