Инспекторы раскрыли подробности ДТП, в котором пострадали свердловские спортсмены. Фото

В Челябинской области в машину свердловских спортсменов врезались УАЗ и «Урал»
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Виды Свердловской области, лесовоз, перевозка деревьев, перевозка леса
В машину спортсменов врезался лесовоз (архивное фото) Фото:

На трассе Кыштым-Большие Егусты (Челябинская область) 56-летний водитель автомобиля «Урал» с прицепом столкнулся с УАЗом под управлением 61-летнего мужчины. После этого машины выехали на обочину и врезались в Toyota, которая от удара продвинулась вперед и наехала на свердловских спортсменов-велосипедистов, стоящих впереди, сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

«На автодороге Кыштым-Большие Егусты 56-летний водитель машины „Урал“ столкнулся с УАЗом, которым управлял 61-летний мужчина. После этого машины врезались в иномарку, которая от удара проехала вперед и зацепила граждан, стоящих впереди», — пишет ведомство в Telegram. Затем все машины съехали в кювет.

Авария, по данным Госавтоинспекции, произошла 22 июля в 11:40 на 16 километре трассы. В результате ДТП госпитализированы четверо: двое взрослых и двое несовершеннолетних.

Инспекторы установили, что водитель «Урала» не имел прибора учета рабочего времени и нужной категории на управление ТС. Водитель УАЗа не имел страховки. Силовики организовали проверку по данной аварии.

Пятеров спортсменов из Свердловской области попали в ДТП в Челябинской области, возвращаясь с соревнований по мантинбайку. Вместе с ними был тренер. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправил в соседний регион министра спорта Леонида Рапопорта. Также Куйвашев поручил региональному минздраву включиться в процесс оказания помощи спортсменам. Одного несовершеннолетнего велосипедиста доставили в больницу на вертолете.

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На трассе Кыштым-Большие Егусты (Челябинская область) 56-летний водитель автомобиля «Урал» с прицепом столкнулся с УАЗом под управлением 61-летнего мужчины. После этого машины выехали на обочину и врезались в Toyota, которая от удара продвинулась вперед и наехала на свердловских спортсменов-велосипедистов, стоящих впереди, сообщили в ГИБДД по Челябинской области. «На автодороге Кыштым-Большие Егусты 56-летний водитель машины „Урал“ столкнулся с УАЗом, которым управлял 61-летний мужчина. После этого машины врезались в иномарку, которая от удара проехала вперед и зацепила граждан, стоящих впереди», — пишет ведомство в Telegram. Затем все машины съехали в кювет. Авария, по данным Госавтоинспекции, произошла 22 июля в 11:40 на 16 километре трассы. В результате ДТП госпитализированы четверо: двое взрослых и двое несовершеннолетних. Инспекторы установили, что водитель «Урала» не имел прибора учета рабочего времени и нужной категории на управление ТС. Водитель УАЗа не имел страховки. Силовики организовали проверку по данной аварии. Пятеров спортсменов из Свердловской области попали в ДТП в Челябинской области, возвращаясь с соревнований по мантинбайку. Вместе с ними был тренер. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправил в соседний регион министра спорта Леонида Рапопорта. Также Куйвашев поручил региональному минздраву включиться в процесс оказания помощи спортсменам. Одного несовершеннолетнего велосипедиста доставили в больницу на вертолете.
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