В Челябинске будут судить инструктора аттракциона, где разбился пермяк

30 ноября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

В Челябинске будут судить старшего инструктора веревочного парка, который допустил спуск мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о гибели жителя Перского края на аттракционе «зиплайн» в горах Большие притесы на реке Ай. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. «СУ СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении старшего инструктора веревочного парка, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что 14 июля на территории большого отвесного скального массива (Айские притесы) инструктор оказал 34-летнему туристу платную услугу в виде спуска по веревке «зиплайн», которая не отвечала требованиям безопасности. При этом обвиняемый знал, что на аттракционе запуталась веревка, что является нештатной ситуацией. Это привело к задержке подготовки площадки для финиша. «Инструктор допустил спуск потерпевшего, в ходе которого турист, будучи ненадлежаще осведомленным о правилах техники безопасности, приближаясь к финишной площадке, отпустил руки от оборудования и принял горизонтальное положение, в котором произошло его столкновение с металлической лестницей. В результате полученных телесных повреждений наступила смерть потерпевшего», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что 14 июля на аттракционе «зиплайн» насмерть разбился мужчина. Аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о гибели жителя Перского края на аттракционе «зиплайн» в горах Большие притесы на реке Ай. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. «СУ СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении старшего инструктора веревочного парка, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что 14 июля на территории большого отвесного скального массива (Айские притесы) инструктор оказал 34-летнему туристу платную услугу в виде спуска по веревке «зиплайн», которая не отвечала требованиям безопасности. При этом обвиняемый знал, что на аттракционе запуталась веревка, что является нештатной ситуацией. Это привело к задержке подготовки площадки для финиша. «Инструктор допустил спуск потерпевшего, в ходе которого турист, будучи ненадлежаще осведомленным о правилах техники безопасности, приближаясь к финишной площадке, отпустил руки от оборудования и принял горизонтальное положение, в котором произошло его столкновение с металлической лестницей. В результате полученных телесных повреждений наступила смерть потерпевшего», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что 14 июля на аттракционе «зиплайн» насмерть разбился мужчина. Аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли.