В Челябинске будут судить инструктора аттракциона, где разбился пермяк

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о гибели жителя Перского края на аттракционе «зиплайн» в горах Большие притесы на реке Ай. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«СУ СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении старшего инструктора веревочного парка, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что 14 июля на территории большого отвесного скального массива (Айские притесы) инструктор оказал 34-летнему туристу платную услугу в виде спуска по веревке «зиплайн», которая не отвечала требованиям безопасности. При этом обвиняемый знал, что на аттракционе запуталась веревка, что является нештатной ситуацией. Это привело к задержке подготовки площадки для финиша.
«Инструктор допустил спуск потерпевшего, в ходе которого турист, будучи ненадлежаще осведомленным о правилах техники безопасности, приближаясь к финишной площадке, отпустил руки от оборудования и принял горизонтальное положение, в котором произошло его столкновение с металлической лестницей. В результате полученных телесных повреждений наступила смерть потерпевшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что 14 июля на аттракционе «зиплайн» насмерть разбился мужчина. Аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.