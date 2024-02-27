Участники спецоперации из УрФО освободили поселок в ДНР

Солдаты подразделения мотострелкового полка группировки «Юг» заняли населенный пункт Северное. Полк преимущественно состоит из бойцов, проживающих в Уральском федеральном округе (УрФО). Бои за населенный пункт велись несколько месяцев.
«Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки. Бойцы отдельного разведбата „Спарта“ и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укрепленных позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка», — сообщают «РИА Новости».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли от поселка Северное. Он находится недалеко от Авдеевки, которая также была освобождена российскими солдатами 17 февраля. Недалеко от города ВС РФ также отбили Ласточкино. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU.
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