Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

30 марта 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

«Металлург» победил в серии со «Спартаком» со счетом 4-2 Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости Магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) стал четвертой командой, которая примет участие в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. «Металлург» 30 марта со счетом 3:0 победил в матче с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба. «Сухарь» в важнейшем матче», три гола — это победа» Мы в полуфинале!» — сообщается в telegram-канале магнитогорского «Металлурга». Счет в серии составил 4-2. Команда в полуфинале сыграет с «Автомобилистом» из Свердловской области. Сегодня, 30 марта, также определился соперник челябинского «Трактора» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Челябинцы сыграют с ярославским «Локомотивом», который выиграл седьмой матч серии у омского «Авангарда» и вышел в полуфинал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) стал четвертой командой, которая примет участие в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. «Металлург» 30 марта со счетом 3:0 победил в матче с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба. «Сухарь» в важнейшем матче», три гола — это победа» Мы в полуфинале!» — сообщается в telegram-канале магнитогорского «Металлурга». Счет в серии составил 4-2. Команда в полуфинале сыграет с «Автомобилистом» из Свердловской области. Сегодня, 30 марта, также определился соперник челябинского «Трактора» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Челябинцы сыграют с ярославским «Локомотивом», который выиграл седьмой матч серии у омского «Авангарда» и вышел в полуфинал.