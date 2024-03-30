Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

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«Металлург» победил в серии со «Спартаком» со счетом 4-2 Фото:

Магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) стал четвертой командой, которая примет участие в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. «Металлург» 30 марта со счетом 3:0 победил в матче с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба.

«Сухарь» в важнейшем матче», три гола — это победа» Мы в полуфинале!» — сообщается в telegram-канале магнитогорского «Металлурга». Счет в серии составил 4-2. Команда в полуфинале сыграет с «Автомобилистом» из Свердловской области.

Сегодня, 30 марта, также определился соперник челябинского «Трактора» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Челябинцы сыграют с ярославским «Локомотивом», который выиграл седьмой матч серии у омского «Авангарда» и вышел в полуфинал.

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Магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) стал четвертой командой, которая примет участие в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. «Металлург» 30 марта со счетом 3:0 победил в матче с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба. «Сухарь» в важнейшем матче», три гола — это победа» Мы в полуфинале!» — сообщается в telegram-канале магнитогорского «Металлурга». Счет в серии составил 4-2. Команда в полуфинале сыграет с «Автомобилистом» из Свердловской области. Сегодня, 30 марта, также определился соперник челябинского «Трактора» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Челябинцы сыграют с ярославским «Локомотивом», который выиграл седьмой матч серии у омского «Авангарда» и вышел в полуфинал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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