Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) стал четвертой командой, которая примет участие в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. «Металлург» 30 марта со счетом 3:0 победил в матче с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба.
«Сухарь» в важнейшем матче», три гола — это победа» Мы в полуфинале!» — сообщается в telegram-канале магнитогорского «Металлурга». Счет в серии составил 4-2. Команда в полуфинале сыграет с «Автомобилистом» из Свердловской области.
Сегодня, 30 марта, также определился соперник челябинского «Трактора» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Челябинцы сыграют с ярославским «Локомотивом», который выиграл седьмой матч серии у омского «Авангарда» и вышел в полуфинал.
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