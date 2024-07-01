Житель ЯНАО выиграл лодку на «Поле чудес»

Выигранную лодку мужчина испытает на сплаве (архивное фото)
Слесарь котельной из Салехарда Рустан Подсевалов выиграл надувную лодку на телешоу «Поле чудес». Мужчина настоял на подарке, когда ему выпал сектор «Приз».
«Как раз собираемся на сплав», — отметил Подсевалов при виде резиновой лодки. Мужчина пообещал ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу уйти с хорошим настроением, несмотря на сюрприз в черном ящике.
В свою очередь, салехардец привез подарки Якубовичу. Он подарил ведущему ямальские рыбные деликатесы и шаманский бубен.
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