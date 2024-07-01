Житель ЯНАО выиграл лодку на «Поле чудес»

Слесарь из Салехарда выиграл резиновую лодку в телешоу «Поле чудес»
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Выигранную лодку мужчина испытает на сплаве (архивное фото)
Выигранную лодку мужчина испытает на сплаве (архивное фото) Фото:

Слесарь котельной из Салехарда Рустан Подсевалов выиграл надувную лодку на телешоу «Поле чудес». Мужчина настоял на подарке, когда ему выпал сектор «Приз».

«Как раз собираемся на сплав», — отметил Подсевалов при виде резиновой лодки. Мужчина пообещал ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу уйти с хорошим настроением, несмотря на сюрприз в черном ящике.

В свою очередь, салехардец привез подарки Якубовичу. Он подарил ведущему ямальские рыбные деликатесы и шаманский бубен.

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Слесарь котельной из Салехарда Рустан Подсевалов выиграл надувную лодку на телешоу «Поле чудес». Мужчина настоял на подарке, когда ему выпал сектор «Приз». «Как раз собираемся на сплав», — отметил Подсевалов при виде резиновой лодки. Мужчина пообещал ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу уйти с хорошим настроением, несмотря на сюрприз в черном ящике. В свою очередь, салехардец привез подарки Якубовичу. Он подарил ведущему ямальские рыбные деликатесы и шаманский бубен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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