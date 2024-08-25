Миллионер из ХМАО подал в суд на завод из Екатеринбурга из-за прав на вездеход

Сургутская компания «Ремэкс», которая принадлежит одному из богатейших людей ХМАО Виктору Сарапину, подала в суд на завод самоходных машин «Континент» из Екатеринбурга. Иск связан с защитой исключительных прав на модель спецтехники. «Ремэкс» требует возместить ущерб от нарушения авторских прав на изобретение в сумме 59 миллионов рублей.
«Производственно-коммерческая фирма „Ремэкс“ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Екатеринбургскому заводу самоходных машин „Континент“ о защите исключительных прав на полезную модель. Сумма исковых требований — 59 миллионов рублей», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
Рассмотрение судебного иска отложено до сентября. Суд запросил дополнительные документы по делу, в том числе доказательства досудебного разрешения спора: «Ремэкс» не предоставил текст претензии, направленной в адрес ответчика. Завод попросил ознакомиться с материалами дела.
У компании есть несколько патентов на детали спецтехники, а также на экскаватор на снегоболотоходном шасси. Автором изобретений числится Сарапин. Миллиардер входит в десятку богатейших людей региона. Он владеет фирмами по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники, выручка которых достигает 90 млрд рублей.
URA.RU направило запросы в фирмы «Ремэкс» и «Континент». На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что компания «Ремэкс» вдвое увеличила чистую прибыль за год. Финансовый результат фирмы вырос с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.
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