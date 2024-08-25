25 августа 2024

Миллионер из ХМАО подал в суд на завод из Екатеринбурга из-за прав на вездеход

«Ремэкс» из Сургута отстаивает в суде авторские права на спецтехнику
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиардер из ХМАО судится с заводом из Екатеринбурга из-за прав на вездеход
Миллиардер из ХМАО судится с заводом из Екатеринбурга из-за прав на вездеход Фото:

Сургутская компания «Ремэкс», которая принадлежит одному из богатейших людей ХМАО Виктору Сарапину, подала в суд на завод самоходных машин «Континент» из Екатеринбурга. Иск связан с защитой исключительных прав на модель спецтехники. «Ремэкс» требует возместить ущерб от нарушения авторских прав на изобретение в сумме 59 миллионов рублей.

«Производственно-коммерческая фирма „Ремэкс“ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Екатеринбургскому заводу самоходных машин „Континент“ о защите исключительных прав на полезную модель. Сумма исковых требований — 59 миллионов рублей», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.

Рассмотрение судебного иска отложено до сентября. Суд запросил дополнительные документы по делу, в том числе доказательства досудебного разрешения спора: «Ремэкс» не предоставил текст претензии, направленной в адрес ответчика. Завод попросил ознакомиться с материалами дела.

У компании есть несколько патентов на детали спецтехники, а также на экскаватор на снегоболотоходном шасси. Автором изобретений числится Сарапин. Миллиардер входит в десятку богатейших людей региона. Он владеет фирмами по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники, выручка которых достигает 90 млрд рублей.

URA.RU направило запросы в фирмы «Ремэкс» и «Континент». На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что компания «Ремэкс» вдвое увеличила чистую прибыль за год. Финансовый результат фирмы вырос с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.

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Сургутская компания «Ремэкс», которая принадлежит одному из богатейших людей ХМАО Виктору Сарапину, подала в суд на завод самоходных машин «Континент» из Екатеринбурга. Иск связан с защитой исключительных прав на модель спецтехники. «Ремэкс» требует возместить ущерб от нарушения авторских прав на изобретение в сумме 59 миллионов рублей. «Производственно-коммерческая фирма „Ремэкс“ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Екатеринбургскому заводу самоходных машин „Континент“ о защите исключительных прав на полезную модель. Сумма исковых требований — 59 миллионов рублей», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU. Рассмотрение судебного иска отложено до сентября. Суд запросил дополнительные документы по делу, в том числе доказательства досудебного разрешения спора: «Ремэкс» не предоставил текст претензии, направленной в адрес ответчика. Завод попросил ознакомиться с материалами дела. У компании есть несколько патентов на детали спецтехники, а также на экскаватор на снегоболотоходном шасси. Автором изобретений числится Сарапин. Миллиардер входит в десятку богатейших людей региона. Он владеет фирмами по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники, выручка которых достигает 90 млрд рублей. URA.RU направило запросы в фирмы «Ремэкс» и «Континент». На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что компания «Ремэкс» вдвое увеличила чистую прибыль за год. Финансовый результат фирмы вырос с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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