ВС РФ начали наступление на Константиновку с еще одного направления

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Белая Гора, расположенным в Донецкой Народной Республике. Они продвигаются в направлении Константиновки. Об этом сообщило Минобороны России.
«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Раньше ВС РФ предпринимали попытки наступления на Константиновку с других направлений.
Константиновка оказывается в окружении в результате наступления российских вооруженных сил. Подразделения продолжают наращивать интенсивность атак, постепенно развивая наступательные действия в этом районе.
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