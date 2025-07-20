ВС РФ начали наступление на Константиновку с еще одного направления

Российские военные освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР
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Российские военные подходят к Константиновке
Российские военные подходят к Константиновке Фото:
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Российские военные установили контроль над населенным пунктом Белая Гора, расположенным в Донецкой Народной Республике. Они продвигаются в направлении Константиновки. Об этом сообщило Минобороны России. 

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Раньше ВС РФ предпринимали попытки наступления на Константиновку с других направлений.

Константиновка оказывается в окружении в результате наступления российских вооруженных сил. Подразделения продолжают наращивать интенсивность атак, постепенно развивая наступательные действия в этом районе.

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Российские военные установили контроль над населенным пунктом Белая Гора, расположенным в Донецкой Народной Республике. Они продвигаются в направлении Константиновки. Об этом сообщило Минобороны России.  «Подразделения „Южной“ группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Раньше ВС РФ предпринимали попытки наступления на Константиновку с других направлений. Константиновка оказывается в окружении в результате наступления российских вооруженных сил. Подразделения продолжают наращивать интенсивность атак, постепенно развивая наступательные действия в этом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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