Комарова и Минниханов вдохновили Чубайса на призыв к федерализму

23:28 16 января 2018 0

Глава ХМАО — Югра Наталья Комарова произвела впечатление на гостей Гайдаровского форума в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самый либеральный из экономических форумов России стартовал во вторник, 16 января, в Москве. «Гайдаровский форум» в этом году удивил насыщенным началом. Наибольший ажиотаж среди губернаторов вызвал «открытый разговор» на тему «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления» — на дискуссию пришли более десяти глав регионов.

Как рассказал «URA.RU» помощник одного из губернаторов, его начальник прилетел в Москву исключительно ради участия в этой дискуссии. «Мы используем эту площадку, чтобы в очередной раз засветиться, поделиться опытом с коллегами и дать сигнал наверх о том, что именно нам хотелось бы изменить в системе госуправления», — пояснил собеседник агентства. Отметим, что свое участие в форуме также планировал губернатор Пермского края Максим Решетников, но ему пришлось менять планы из-за трагедии, случившейся накануне в Перми. Глава Тюменской области Владимир Якушев также был в программе форума, но в последний момент передумал: как сообщил источник «URA.RU», губернатор готовится к президиуму Госсовета по развитию промышленного потенциала, где он возглавляет рабочую группу.

В итоге, на форум приехала единственная представительница Большого Урала — глава ХМАО Наталья Комарова. Именно она на пару со своим коллегой из Татарстана Рустамом Миннихановым выступила главным лоббистом интересов регионов.

Тема чрезмерной централизации России встала с подачи главы Роснано Анатолия Чубайса, а его вдохновили губернаторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тему разговора задали своими докладами глава Счетной палаты Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов. Голикова настаивала на том, что система госуправления слишком громоздкая, не оправдывает затрат бюджета, а также предложила перераспределить полномочия между федеральной и региональными властями. Глава Минфина же предостерег собравшихся от кардинальных изменений и сделал больший акцент на эффективности человеческого капитала. «То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Самое главное — наладить систему управления. Бюджетные расходы — это следствие эффективности государственного управления», — заявил Силуанов.

Слово предоставили губернаторам — именно они должны были рассказать, что думают об оптимизации системы госуправления и перспективе делегирования новых полномочий региональным властям. Первым выступил глава Татарстана. Минниханов заявил, что регионы устали от изменчивости курса федерального центра. «Моя просьба — пять лет не трогайте ничего, дайте поработать. <…> Вы принимаете решения без нас о каких-то льготах — откуда возьмет Силуанов на это деньги? У нас, Москвы, ХМАО и ЯНАО!», — занял решительную позицию глава республики. Позже, он призвал довериться губернаторам: «Уйму нормативных документов, которые принимаются не учитывают наш опыт. У нас 85 регионов — они разные, для кого-то эти решения хорошие, а для кого-то приведут к отрицательной динамике.

Как из Москвы можно такой огромной страной управлять? У нас руководители регионов, им надо доверять».

Экс-глава Минфина Андрей Нечаев разделяет взгляды главы Роснано Анатолия Чубайса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сразу после Минниханова, слово взяла глава другого региона-донора, ХМАО, Наталья Комарова. «Я тоже против всевозможных манипуляций с полномочиями». Комарова отметила, что госпрограммы на региональном уровне фактически не работают — это просто перечень объектов, которые регионы должны отремонтировать или отстроить. И согласилась с тезисом предложенным ранее Голиковой о том, что трехступенчатую систему управления нужно менять: «В нашем регионе фактическая двухуровневая система — у нас нет федеральных агентств и все прекрасно работает». [Позже, в кулуарах губернатор ХМАО уверила «URA.RU», что к позиции губернаторов о необходимости упростить систему госуправления в регионах, федеральный центр прислушается: «Безусловно [прислушаются]. Эта абсолютный тренд, думаю, что все к этому и идет».]

После выступлений еще нескольких губернаторов, дискуссию подытожил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он заявил, что в отличие от 90-х годов, когда «полномочия губернаторов были запредельными» и был реальный риск распада страны, сейчас наблюдается строго противоположная картина.

«Мне кажется, что мы уже перебрали с централизацией. Поэтому сегодня, нужно разворачивать ситуацию. <…> Тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем — это вопрос политического устройства страны. В этом устройстве, с моей точки зрения, нужно серьезно поставить вопрос о восстановлении российского федерализма», — заявил Чубайс. Зал неоднозначно отреагировал — одни губернаторы закивали, другие постарались сохранить лица безразличными. На этом дискуссия закончилась, но замечание Чубайса стало самым обсуждаемым в кулуарах.

Ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов попросил не спешить с заявлениями о самостоятельности регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-министр финансов Алексей Нечаев (возглавлял министерство в 1992-93 годах) в разговоре с «URA.RU» поддержал идею главы Роснано: «Очевидно, что в стране нужно кардинально менять всю систему госуправления, в том числе и соотношение прав, полномочий и финансовых ресурсов между федеральным центром и регионами. Это то, о чем сегодня говорили губернаторы — условно, решить строить ли баню в Урюпинске, они могут и сами».

В то же время, ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов, рассказал «URA.RU», почему идея Чубайса неисполнима, а просьбы Минниханова и Комаровой могут быть удовлетворены лишь частично: «У меня сложное отношение к тому, что сказал Чубайс, так как реального экономического федерализма в России быть не может. У нас очень разное экономическое развитие и бюджетная обеспеченность регионов. В этом отношении федерализм будет работать в отдельных субъектах. Наверно на это надо пойти, дать им права, но нужно зафиксировать для этих же субъектах уровень налогообложения в пользу малообеспеченных регионов.

У нас есть Тюмень и ХМАО, а есть Курган. Вы сами понимаете, что Курган не может существовать без дотаций».