17:44 01 марта 2018 1

Российский лидер показал всему миру, что Россия готова к любым военным вызовам Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Демонстрация новейшего российского вооружения и успехов оборонно-промышленного комплекса в ходе послания Владимира Путина Федеральному собранию открывает новую веху отношений между Россией и Западом. Эксперты утверждают, что с сегодняшнего дня геополитический расклад принципиально изменился — никто из оппонентов и противников Москвы больше не решится на открытое противостояние.

Владимир Путин четко дал понять — на Россию лучше не нападать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военные и политологи признают — отчасти послание главы государства получилось милитаристским, но вполне красноречивым. Так, Владимир Путин рассказал о новейшем российском вооружении — крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Сармат», снабженной системой преодоления американской ПРО. Дальность нового оружия неограниченна, траектория непредсказуема, сообщил президент, демонстрируя присутствующим видео с запуском «Сармата» с полигона. Аналогов новым видам российского оружия в мире просто нет, заявил Путин, подчеркнув, что теперь «никакие системы ПРО нам не помеха». Глава государства также напомнил, что «мы долго уговаривали американцев не расторгать договор о ПРО».

Затрагивая военную тематику, Путин обозначил не только достижения военных, но и оборонно-промышленного комплекса, создававшего технику для ведения боевых действий в Сирии. По словам российского лидера, за последнее время на вооружение было принято 80 новых баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных стратегических подводных крейсера «Борей».

«Оснащенность вооруженных сил современным оружием выросла в 3,7 раза, на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники, в состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет», — сообщил Путин. Он также заверил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием: «У России такое оружие есть. Уже есть». При этом Путин подчеркнул, что новое вооружение — отнюдь не задел Советского Союза, а разработки последних лет: «Над ними тихо, скромно, без самолюбования работали тысячи наших специалистов». Глава государства заверил, что в случае ядерной угрозы России ответ будет мгновенным.

Российское вооружение стало шоком для американцев, говорят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Выступление Путина — это в первую очередь сигнал США и НАТО. Российский лидер дал четко понять, что с нами надо разговаривать на равных. По сути, это была демонстрация силы», — заявил «URA.RU» руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. По его словам, такой ответ выглядит адекватным на фоне того, что силы Североатлантического альянса приближаются все ближе к российским границам.

«Успешное участие России в сирийской кампании стало настоящим шоком для американцев. Они своими глазами увидели, как мы можем эффективно бороться с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). В США не подозревали, насколько мощным военным потенциалом мы обладаем», — сказал собеседник агентства, отметив, что уже через несколько лет российское оружие «окажется на 70 процентов новым».

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков заявил «URA.RU», что в последнее время западный мир «пытается унизить и уничтожить Россию».

«Наверное, не все еще поняли, но сегодня произошло историческое событие — с этого момента все ссоры с нами сведены на нет, конфликтовать с нами точно никто не захочет. Мы продемонстрировали всему миру, что обладаем таким оружием, у которого нет конкурентов.

Если кто-то и решится напасть на Россию, то получит стремительный и адекватный ответ — мы разорвем любого врага»,

— сказал Судаков. При этом он предположил, что, возможно, кто-то не поверил прозвучавшим заявлениям: «Но я не думаю, что найдется желающий проверить, блефуем мы или нет».

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что «военная» часть президентского послания была ориентирована на внутреннюю аудиторию.

«Россиянам дали понять, что страна не теряла время — у нас в последние годы появилось много нового вооружения. Эти силовые успехи сегодня и были наглядно продемонстрированы людям», — сказал «URA.RU» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.