На рост явки на выборах президента работают только три региона Урала

14:47 16 февраля 2018 5

Ни один из регионов не продемонстрировал взрывного интереса к голосованию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти субъектов УрФО не слишком активно продвигают федеральный проект, направленный на повышение явки на выборах президента России 18 марта. Как раз в четверг, 15 февраля, в Москве заслушивали отчеты по организации в регионах Урала голосования за приоритетное благоустройство территорий в 2018—2019 годах. В мероприятии приняли участие кураторы внутренней политики из всех российских регионов.

Екатеринбург отнесся к выполнению федеральной задачи спустя рукава и получил ожидаемый результат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Провести голосование, способствующее повышению явки, еще в 2017 году предложил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Идея была поддержана министром Михаилом Менем и оформлена в постановление правительства РФ. От регионов и муниципалитетов с населением свыше 20 тысяч человек требовалось предоставить гражданам реальные и виртуальные площадки для сбора предложений горожан, которые следует благоустроить уже в 2018 году.

Активно продвигать рейтинговое голосование регионы начали в конце прошлого года. По данным компании «АПИ-мониторинг», за период с октября 2017 по февраль 2018 годов в свердловских СМИ вышло 499 публикаций, направленных на продвижение рейтингового голосования (на Екатеринбург пришлось 155), в челябинских — 488 (Челябинск — 182), в ЯНАО — 389 (Салехард — 128), в ХМАО — 107 (Ханты-Мансийск — 32), в курганских — 133 (Курган — 107), в пермских — 122 (Пермь — 89), в тюменских — 34 (Тюмень — 27).

Не слишком высокая активность Пермского края получила объяснение на днях. По неподтвержденной информации, аппарат президента РФ рекомендовал пермским властям не проводить рейтинговое голосование по комфортной среде 18 марта в связи с низкой активностью работы в столице края. До этого голосование по объектам благоустройства планировалось в 13 районах края.

Источник, близкий к властям Пермского края, сообщает, что в теме до последнего присутствовала неопределенность: «Однозначного решения, будет ли это голосование проводиться в день выборов, нет. Поэтому не начата информационная кампания, не обсуждались организационные моменты». В пресс-центре Региональной службы по тарифам (курирует проекты развития городской среды) пояснили, что голосование по объектам благоустройства будет, но оно не привязано к выборам президента. Каждый муниципалитет вправе выбрать любую дату.

Свердловская область единственная широко привлекала телевидение и все равно не достигла хоть сколько-нибудь существенных результатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тюменской посчитали себя вправе не проводить опросы в Тюмени, где живет половина избирателей региона. Считается, что административный центр развивается настолько динамично, что в нем не осталось проблем, которые могли бы привлечь горожан на избирательные участки. Рейтинговое голосование пройдет в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске, а также в муниципальных образованиях Тюменского района. Сбор предложений от тюменцев проходил по заявкам на официальных сайтах органов местного самоуправления и в специально созданных пунктах сбора предложений в виде письменных обращений граждан.

«Мы прогнозируем, что опросы привлекут на участки дополнительно 7-10% избирателей», — говорит собеседник «URA.RU».

За проекты благоустройства в Югре можно будет проголосовать в Когалыме, Нефтеюганске, Сургуте, Урае, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Лянторе, поселках Пойковский и Федоровский. В регионе работает 57 пунктов сбора предложений, куда, по данным на начало февраля, от югорчан поступило порядка 500 инициатив по благоустройству. Информационная кампания для продвижения и популяризации опроса о благоустройстве здесь практически полностью на муниципалитетах.

В ХМАО и ЯНАО отдали предпочтение сайтам органов власти — результаты оказались не из лучших, но и не из худших Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Объясняем, что если люди не придут, то могут остаться без набережных, скверов, парков, детских площадок или получат совсем не то, что хотят. Раскидывать по соцсетям — задача пока не ставилась, это будут курировать, скорее всего, из Ханты-Мансийска. Возможно, ближе к 18 марта появятся листовки и баннеры на улицах. Предполагается, что подключится „Единая Россия“, но это пока не точно», — рассказывает один из югорских чиновников.

На Ямале сбор предложений по благоустройству и народное голосование устроили онлайн. На специальном портале под названием «Живем на Севере» жители региона выбирали объекты, которые будут благоустроены в 2018—2019 годах. В результате из 187 вариантов жители округа выбрали 119. Сейчас идет разработка дизайн-проектов выбранных объектов и 18 марта они станут доступны гражданам. Где — пока не оговаривается. По состоянию на 12 февраля на портале «Живем на Севере» зарегистрировано более 22,7 тыс. пользователей (4,24% от общей численности населения региона). Лидирующие позиции по этому показателю занимают: Ямальский район — 16,97%, Шурышкарский район — 10,66%, Красноселькупский район — 13,6%.

В Челябинской области в 2018 году на проект «Формирование комфортной городской среды» выделено свыше одного миллиарда рублей, а рейтинговое голосование здесь проходит в 19 городах. По данным областного минстроя, гражданами (их численность не оговаривается) уже внесено более 30 тысяч предложений. Больше всего заявок поступило в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. В конце января в списки для обсуждения и голосования входило 182 общественных пространства. К дню выборов 18 марта в каждом городе планируется выставить стенды, на которых все голосуемые пространства будут визуализированы.

В 47 муниципалитетах Свердловской области на понедельник, 12 февраля, в предварительном голосовании приняли участие только 200 тысяч свердловчан (примерно 5,88% от общего числа избирателей в области) — от них поступило более 300 тысяч предложений, которые сейчас группируются. Небольшой свердловский муниципалитет Асбест (население — 64 тысячи человек) организовал сразу 65 площадок для сбора мнений, тогда как власти Екатеринбурга предложили горожанам только пять (крупнейшие ТРЦ) — по одной на каждый день с 5 по 9 февраля. В итоге, областной центр охватил только 9256 граждан (0,85% от общего числа избирателей в городе), при этом треть из них проголосовала через интернет. Собрав 20 тысяч предложений, власти вычленили из них 189 альтернативных вариантов, а на итоговое голосование вынесли четыре.

По данным того же мониторинга, в Свердловской области эту тему активнее всего освещали через информационные порталы (144 публикации за пять месяцев). Тому же примеру последовали и в Зауралье (41). В Челябинской области чиновники понадеялись на сайты местных газет (152). Сайтам органов власти отдали приоритет в продвижении в ЯНАО (214) и ХМАО (36). Югра при этом оказалась единственной, кто использовал для продвижения блогосферу (4). В Прикамье ориентировались в основном на бумажные газеты (36) и активнее других использовали радио (10), а в Тюмени — на сайты местной прессы (9) и полностью отказались от продвижения на ТВ.