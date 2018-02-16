На рост явки на выборах президента работают только три региона Урала

Власти субъектов УрФО не слишком активно продвигают федеральный проект, направленный на повышение явки на выборах президента России 18 марта. Как раз в четверг, 15 февраля, в Москве заслушивали отчеты по организации в регионах Урала голосования за приоритетное благоустройство территорий в 2018—2019 годах. В мероприятии приняли участие кураторы внутренней политики из всех российских регионов.
Провести голосование, способствующее повышению явки, еще в 2017 году предложил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Идея была поддержана министром Михаилом Менем и оформлена в постановление правительства РФ. От регионов и муниципалитетов с населением свыше 20 тысяч человек требовалось предоставить гражданам реальные и виртуальные площадки для сбора предложений горожан, которые следует благоустроить уже в 2018 году.
Активно продвигать рейтинговое голосование регионы начали в конце прошлого года. По данным компании «АПИ-мониторинг», за период с октября 2017 по февраль 2018 годов в свердловских СМИ вышло 499 публикаций, направленных на продвижение рейтингового голосования (на Екатеринбург пришлось 155), в челябинских — 488 (Челябинск — 182), в ЯНАО — 389 (Салехард — 128), в ХМАО — 107 (Ханты-Мансийск — 32), в курганских — 133 (Курган — 107), в пермских — 122 (Пермь — 89), в тюменских — 34 (Тюмень — 27).
Не слишком высокая активность Пермского края получила объяснение на днях. По неподтвержденной информации, аппарат президента РФ рекомендовал пермским властям не проводить рейтинговое голосование по комфортной среде 18 марта в связи с низкой активностью работы в столице края. До этого голосование по объектам благоустройства планировалось в 13 районах края.
Источник, близкий к властям Пермского края, сообщает, что в теме до последнего присутствовала неопределенность: «Однозначного решения, будет ли это голосование проводиться в день выборов, нет. Поэтому не начата информационная кампания, не обсуждались организационные моменты». В пресс-центре Региональной службы по тарифам (курирует проекты развития городской среды) пояснили, что голосование по объектам благоустройства будет, но оно не привязано к выборам президента. Каждый муниципалитет вправе выбрать любую дату.
Власти Тюменской посчитали себя вправе не проводить опросы в Тюмени, где живет половина избирателей региона. Считается, что административный центр развивается настолько динамично, что в нем не осталось проблем, которые могли бы привлечь горожан на избирательные участки. Рейтинговое голосование пройдет в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске, а также в муниципальных образованиях Тюменского района. Сбор предложений от тюменцев проходил по заявкам на официальных сайтах органов местного самоуправления и в специально созданных пунктах сбора предложений в виде письменных обращений граждан.
«Мы прогнозируем, что опросы привлекут на участки дополнительно 7-10% избирателей», — говорит собеседник «URA.RU».
За проекты благоустройства в Югре можно будет проголосовать в Когалыме, Нефтеюганске, Сургуте, Урае, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Лянторе, поселках Пойковский и Федоровский. В регионе работает 57 пунктов сбора предложений, куда, по данным на начало февраля, от югорчан поступило порядка 500 инициатив по благоустройству. Информационная кампания для продвижения и популяризации опроса о благоустройстве здесь практически полностью на муниципалитетах.
«Объясняем, что если люди не придут, то могут остаться без набережных, скверов, парков, детских площадок или получат совсем не то, что хотят. Раскидывать по соцсетям — задача пока не ставилась, это будут курировать, скорее всего, из Ханты-Мансийска. Возможно, ближе к 18 марта появятся листовки и баннеры на улицах. Предполагается, что подключится „Единая Россия“, но это пока не точно», — рассказывает один из югорских чиновников.
На Ямале сбор предложений по благоустройству и народное голосование устроили онлайн. На специальном портале под названием «Живем на Севере» жители региона выбирали объекты, которые будут благоустроены в 2018—2019 годах. В результате из 187 вариантов жители округа выбрали 119. Сейчас идет разработка дизайн-проектов выбранных объектов и 18 марта они станут доступны гражданам. Где — пока не оговаривается. По состоянию на 12 февраля на портале «Живем на Севере» зарегистрировано более 22,7 тыс. пользователей (4,24% от общей численности населения региона). Лидирующие позиции по этому показателю занимают: Ямальский район — 16,97%, Шурышкарский район — 10,66%, Красноселькупский район — 13,6%.
В Челябинской области в 2018 году на проект «Формирование комфортной городской среды» выделено свыше одного миллиарда рублей, а рейтинговое голосование здесь проходит в 19 городах. По данным областного минстроя, гражданами (их численность не оговаривается) уже внесено более 30 тысяч предложений. Больше всего заявок поступило в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. В конце января в списки для обсуждения и голосования входило 182 общественных пространства. К дню выборов 18 марта в каждом городе планируется выставить стенды, на которых все голосуемые пространства будут визуализированы.
В 47 муниципалитетах Свердловской области на понедельник, 12 февраля, в предварительном голосовании приняли участие только 200 тысяч свердловчан (примерно 5,88% от общего числа избирателей в области) — от них поступило более 300 тысяч предложений, которые сейчас группируются. Небольшой свердловский муниципалитет Асбест (население — 64 тысячи человек) организовал сразу 65 площадок для сбора мнений, тогда как власти Екатеринбурга предложили горожанам только пять (крупнейшие ТРЦ) — по одной на каждый день с 5 по 9 февраля. В итоге, областной центр охватил только 9256 граждан (0,85% от общего числа избирателей в городе), при этом треть из них проголосовала через интернет. Собрав 20 тысяч предложений, власти вычленили из них 189 альтернативных вариантов, а на итоговое голосование вынесли четыре.
По данным того же мониторинга, в Свердловской области эту тему активнее всего освещали через информационные порталы (144 публикации за пять месяцев). Тому же примеру последовали и в Зауралье (41). В Челябинской области чиновники понадеялись на сайты местных газет (152). Сайтам органов власти отдали приоритет в продвижении в ЯНАО (214) и ХМАО (36). Югра при этом оказалась единственной, кто использовал для продвижения блогосферу (4). В Прикамье ориентировались в основном на бумажные газеты (36) и активнее других использовали радио (10), а в Тюмени — на сайты местной прессы (9) и полностью отказались от продвижения на ТВ.