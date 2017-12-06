Свердловские политтехнологи Шайдуровы, Тимофей и его младший брат Степан, прекратили сотрудничество с депутатом Госдумы Валерием Гартунгом и возглавляемым им региональным отделением «Справедливой России». Причиной такого решения стало сокращение финансирования пиар-проектов, сообщил «URA.RU» источник в партии.
«Братья работали на Гартунга последние несколько лет. Они баллотировались от партии и вели ее кампанию на выборах в Заксобрание Челябинской области в 2015 году. Тогда партия получила 5 мандатов, на один меньше, чем в прежнем созыве. Возглавляли штаб Гартунга, когда он баллотировался в Госдуму по Коркинсокму одномандатному округу в 2016 году, но неожиданно проиграли [главе Увельского района Анатолию] Литовченко. На довыборах в Копейске [город-спутник Челябинска] сумели провести одного из двух кандидатов. На этом Гартунг, похоже, прекратил финансирование. Видимо, до следующей кампании», — рассказал собеседник.
Сам Валерий Гартунг опровергает сотрудничество с Шайдуровыми как с политтехнологами. «В первый раз слышу, что они уходят. Но это не пиарщики. Были кандидатами на выборах, активистами», — заверил депутат.
40-летний Тимофей Шайдуров работал помощником челябинского депутата Госдумы предыдущего созыва Василия Швецова (человек Гартунга), является директором и учредителем ООО «Нязепетровская тепло-энергетическая компания» из Нязепетровска. Фирма входит в округ Швецова, но на выборах в Госдуму он стал вторым, проиграв Владимиру Бурматову более чем в два раза.
25-летний Степан Шайдуров больше участвовал в «полевой работе». В последний раз он попал в поле зрения полиции из-за скандала во время пикета у здания Заксобрания Челябинской области прошлым летом на выборах в Госдуму.