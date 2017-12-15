Ямальская девушка с редкой формой рака стала востребованной моделью. ФОТО

18:36 15 декабря 2017 2

Девушка привлекла фотографов своей внешностью Фото: Олег Горбенко

Карина Афанасова из Ноябрьска стала популярной у фотографов Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга после фотосессии на Ямале, которую оценили в профессиональном сообществе.

Мастера из двух столиц предлагают оплатить все расходы, связанные с поездкой на фотосессии. Однако девушка пока не приняла предложения: сейчас она проходит очередное обследование в Тюмени. Три года назад 23-летней девушке поставили диагноз саркома мягких тканей периферических нервов — это очень редкая форма рака, которую обнаруживают у 1% больных.

1/2 Фотосессия ноябрьского фотографа Олега Горбенко, лауреата международных премий Олег Горбенко

«Я пока отказывалась ездить на съемки. Постоянно чем-то занята, то личными делами, то обследованиями. Хотя мне и приятно, как девушке, такое внимание, — рассказала Карина Афанасова корреспонденту „URA.RU“. — Я стараюсь жить как нормальный, здоровый человек, но такое внимание, с одной стороны, отвлекает меня от тяжелых мыслей, а с другой — напоминает, из-за чего моя внешность стала привлекать внимание».

Несмотря на тяжелую форму болезни в четвертой стадии, шесть операций и сеансы химиотерапии, Карина живет полной жизнью и воспитывает дочь. Фотоработы с девушкой уже демонстрируют на выставках.