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15 декабря 2017
Главные новости 
18:36  15 декабря 2017 2

Ямальская девушка с редкой формой рака стала востребованной моделью. ФОТО

Девушка привлекла фотографов своей внешностьюФото: Олег Горбенко

Карина Афанасова из Ноябрьска стала популярной у фотографов Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга после фотосессии на Ямале, которую оценили в профессиональном сообществе.

Мастера из двух столиц предлагают оплатить все расходы, связанные с поездкой на фотосессии. Однако девушка пока не приняла предложения: сейчас она проходит очередное обследование в Тюмени. Три года назад 23-летней девушке поставили диагноз саркома мягких тканей периферических нервов — это очень редкая форма рака, которую обнаруживают у 1% больных.

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Фотосессия ноябрьского фотографа Олега Горбенко, лауреата международных премий Олег Горбенко

«Я пока отказывалась ездить на съемки. Постоянно чем-то занята, то личными делами, то обследованиями. Хотя мне и приятно, как девушке, такое внимание, — рассказала Карина Афанасова корреспонденту „URA.RU“. — Я стараюсь жить как нормальный, здоровый человек, но такое внимание, с одной стороны, отвлекает меня от тяжелых мыслей, а с другой — напоминает, из-за чего моя внешность стала привлекать внимание».

Несмотря на тяжелую форму болезни в четвертой стадии, шесть операций и сеансы химиотерапии, Карина живет полной жизнью и воспитывает дочь. Фотоработы с девушкой уже демонстрируют на выставках.

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Фото: Instagram Карины Афанасовой

Сергей Мороз
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