Иранские власти не выпускают пассажиров «Уральских авиалиний» из Дубая

10:39 08 апреля 2018 0

Самолет вернется без пассажиров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пассажиры самолета «Уральские авиалинии», которые двое суток не могли улететь из Дубая, остались на территории страны. Они отказались лететь на этом судне и потребовали заменить борт. Сейчас пассажиры находятся в гостинице и ждут разрешения на вылет от иранской стороны, без которого самолет не имеет права пролететь над этой страной. Все остальные страны свое разрешение уже дали, уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«После устранения неисправности авиакомпания организовала трансфер пассажиров в аэропорт. Далее в процессе подготовки рейса выявились небольшие замечания, которые были устранены и самолет был готов к вылету. Однако некоторые пассажиры потребовали другое воздушное судно, и категорически отказались лететь на исправном самолете», — пояснили в пресс-службе компании. В это время самолет авиакомпании покинул Дубай и скоро приземлится в Москве.

Ранее стало известно, что более 200 пассажиров «Уральских авиалиний» два дня не могли улететь из Объединенных Арабских эмиратов из-за технической неисправности самолета. О своих злоключениях пассажиры неудавшегося рейса рассказывали в соцсетях. В аэропорту вместе с пассажирами находился консул РФ.