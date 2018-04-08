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08 апреля 2018
07 апреля 2018
03:39  08 апреля 2018 0

Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в Дубае на двое суток

Самолет пытались отремонтировать на месте, но взлететь не получилось даже со второй попыткиФото: группа «Уральские авиалинии», ВКонтакте

Вторые сутки не могут покинуть Объединенные Арабские Эмираты свыше 200 пассажиров «Уральских авиалиний». Рейс U6-892 по маршруту «Дубай — Москва (Домодедово)» должен был вылететь еще днем 6 апреля, однако из-за технической неисправности был отложен. Россиян сперва разместили в гостинице, а затем снова доставили в терминал аэропорта, однако вылет так и не состоялся.

Несмотря на неисправность, перевозчик пока не предоставил «подменный» борт. Среди пассажиров тем временем зреет недовольство, многие из них уже активно описывают ситуацию в соцсетях. Как написал в сети родственник одной из пассажирок, Антон Филинский, если первые сутки людей размещали в отеле, то сейчас об этом речи уже не идет.

Фото: скрин онлайн-табло «Уральских авиалиний»

«По вчерашнему дню претензий нет. Борт неисправен — ок. Гостиница была, питание было. Спасибо, не бросили. Сегодня совсем другая история, — написал пользователь сети (с его слов, в Дубае застряла его мама). — Гостиницу людям не предоставили, питание не предоставили. Информацию не предоставили. И не предоставляют».

О том, что произошло в аэропорту Дубая 6 апреля, также удается лишь по записям самих пассажиров в соцсетях. Так, по словам Юлии Забелиной, вместе с семьей ожидающей разрешения ситуации, 6 апреля в 10:00 по московскому времени борт уже выруливал на взлетную полосу, когда начались проблемы. Звук двигателей был «очень сильным», а сам лайнер дергало, « как машину при резком торможении». После этого экипаж объявил, что взлет отменяется: «техническая служба перелила жидкость в гидравлику», что стало причиной неисправности. Самолет отогнали на стоянку, для устранения неисправности. Однако взлететь не получилось и со второй попытки: пассажирка уверяет, что «при запуске двигателей раздался невероятный скрежет и салон наполнился запахом гари». После этого большая часть пассажиров, несмотря на неудобства стала говорить о том, что на этом лайнере они не полетят.

Сейчас в аэропорту вместе с пассажирами находится консул РФ для решения возникающих вопросов. По последней информации, выпускать в рейс неисправную машину с пассажирами не соглашается уже арабская сторона. Оперативно связаться с представителем «Уральских авиалиний» не удалось.

Евгений Александров
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