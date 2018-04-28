{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
Главные новости 
21:00  28 апреля 2018 0

Депутаты не хотят получать мало, россияне любят свою работу, Роскосмос объяснил, как рисовать космос. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, смех, депутаты смеются
Депутаты не хотят получать как средние россиянеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое важное.

Ну, вот и все, отработали шестидневную рабочую неделю, ура, товарищи! Все вперед отдыхать целых четыре дня! Мы уже подготовили для вас субботнюю рассылку. Она как пятничная, но на один день попозже:

Новость в тему: Дмитрий Медведев рассказал, когда уйдет на отдых. Совсем скоро отставка правительства, а значит — заслуженный перерыв в работе. Только в планы премьера он не входит.

Госдуме тут предложили снизить зарплату депутатам до средней в России и вообще лишить «необоснованных привилегий». Не наказания ради, но во имя равноправия. Правительство отреагировало молниеносно. Сказали, это будет ущемлением прав парламентариев и помешает им работать.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова просит снять контрсанкции с иностранных лекарств. По ее мнению, «здоровье человека не может ставиться под удар» даже в условиях политического противостояния.

ВЦИОМ провел очередной опрос и выяснил, что большинство россиян довольно своей работой (да-да, именно той, с которой вы так радостно сегодня убегаете отдыхать). Даже несмотря на плохое материальное положение больше половины хотят сохранить свое место.

Роскосмос удивил. Один второклассник нарисовал космос, но учительница забраковала его рисунок, потому что она видит безвоздушное пространство по-другому. Корпорация разъяснила, почему женщина неправа, и осудила ее педагогический подход.

Жительнице Омска пришлось судиться для того, чтобы попасть в душ и туалет. Она купила комнату в общежитии, но соседи заперли уборную. Новая владелица жилья, видите ли, туалет не покупала, чтобы им пользоваться.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров