21:00 28 апреля 2018 0

Депутаты не хотят получать как средние россияне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Ну, вот и все, отработали шестидневную рабочую неделю, ура, товарищи! Все вперед отдыхать целых четыре дня! Мы уже подготовили для вас субботнюю рассылку. Она как пятничная, но на один день попозже:

Новость в тему: Дмитрий Медведев рассказал, когда уйдет на отдых. Совсем скоро отставка правительства, а значит — заслуженный перерыв в работе. Только в планы премьера он не входит.

Госдуме тут предложили снизить зарплату депутатам до средней в России и вообще лишить «необоснованных привилегий». Не наказания ради, но во имя равноправия. Правительство отреагировало молниеносно. Сказали, это будет ущемлением прав парламентариев и помешает им работать.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова просит снять контрсанкции с иностранных лекарств. По ее мнению, «здоровье человека не может ставиться под удар» даже в условиях политического противостояния.

ВЦИОМ провел очередной опрос и выяснил, что большинство россиян довольно своей работой (да-да, именно той, с которой вы так радостно сегодня убегаете отдыхать). Даже несмотря на плохое материальное положение больше половины хотят сохранить свое место.

Роскосмос удивил. Один второклассник нарисовал космос, но учительница забраковала его рисунок, потому что она видит безвоздушное пространство по-другому. Корпорация разъяснила, почему женщина неправа, и осудила ее педагогический подход.

Жительнице Омска пришлось судиться для того, чтобы попасть в душ и туалет. Она купила комнату в общежитии, но соседи заперли уборную. Новая владелица жилья, видите ли, туалет не покупала, чтобы им пользоваться.