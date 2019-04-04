Слова Елены Малышевой задели врачей за живое Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главное за день:

Из-за реформы МЧС ждут массовые аресты сотрудников, подозреваемых в коррупции. Может «прилететь» и самому Пучкову, если начнут раскручивать крупные дела по типу Минобороны.

Сын Рогозина решил уйти с поста вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации. Читайте, в чем причины такого решения.

Двум уральским врио губернатора — Алексею Текслеру (Челябинская область) и Вадиму Шумкову (Курганская область) прочат повышение в Москве после первого срока. Читайте о возможных поворотах в их карьере.

Каждый пятый россиянин в возрасте до 30 лет мечтает сбежать в Европу или США. И число таких людей ежегодно увеличивается.

Челябинец Александр Комиссаров, чемпион мира по панкратиону, подарил врио губернатора Алексею Текслеру «любую свободную квартиру» в бараке на Сталеваров, 86. Чтобы Текслер «ощутил падающие перекрытия, походил в наши общие туалеты и душевые» и проникся проблемами региона.

Ведущую Елену Малышеву обвинили в дилетантстве и потребовали извинений из-за ее слов о врачах-остеопатах. Ранее ведущая «Первого канала» заявила, что остеопатии «не существует как специальности».

В это воскресенье в Екатеринбурге будут обнимать сквер у Театра драмы, чтобы спасти его от храма. «URA.RU» все это покажет онлайн. Только у нас комментировать происходящее будет легендарный ведущий Иннокентий Шеремет.