Туристка с Урала засудила МВД за испорченный отдых

Женщину не выпустили за границу из-за отсутствия в паспорте отметок ФМС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд признал законными требования жительницы Краснокамска (Пермский край) и обязал МВД выплатить ей моральный и материальный ущерб в общей сумме свыше 60 тысяч рублей. Как сообщили в городском суде, женщина подавала иск, так как по вине правоохранителей ее отдых за рубежом был испорчен.

Жительница Прикамья решила вместе с дочерью провести отпуск во Вьетнаме, для чего заранее оформила загранпаспорта и приобрела за 80 тысяч рублей туристическую путевку с вылетом из Екатеринбурга в Нячанг. Однако уже в аэропорту пограничники отказались выпускать россиянок из страны: как оказалось, в паспорте не было необходимой отметки УФМС.

В итоге семье пришлось возвращаться в Краснокамск, ставить необходимые печати, а затем снова ехать в Екатеринбург и вылетать на курорт на два дня позже запланированной даты. По возвращении женщина подала на ГУ МВД по Пермскому краю в суд.

Суд взыскал в качестве материального ущерба 42,6 тысяч рублей. Еще выплаты по 10 тысяч рублей были назначены женщине и ее дочери в качестве моральной компенсации, так как паспортная служба оперативно исправила свою ошибку.

При этом дело пока не закрыто: потерпевшая сторона не согласна с назначенными судом выплатами и через адвокатов подала апелляцию в краевой суд. «Исковые требования были удовлетворены частично», — сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда.