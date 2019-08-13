Уральские регионы оказались лидерами по заболеваемости гепатитом

Больше всего на Урале гепатитом болеют на Ямале и в Югре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уральские регионы вошли в пятерку лидеров по заболеваемости вирусным гепатитом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения России.

Первое место в списке занял Чукотский автономный округ. На конец 2018 года в регионе зафиксировали 3546,2 случаев заболеваний гепатитом на 100 тысяч населения. На втором месте Магаданская область — 2068,8 случая на 100 тысяч населения. «Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1)», — пишет RT.

Меньше всего вирусным гепатитом болеют в Липецкой области (50,6), Калмыкии (147,4), Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9).

Всего в России в 2018 году с этим недугом проживало свыше 916,8 тысяч человек. Годом ранее гепатитом в стране болело на 24,1 тысячи человек меньше. При этом у 83,6 тысячи человек в 2018 году эту болезнь выявили впервые.

Ранее гепатит вошел в тройку наиболее опасных для россиян инфекционных заболеваний. Второе место заняла корь, на третьей строчке оказался ВИЧ, напоминает «Национальная служба новостей».