Уральский регион потерял лидерство в авторитетном политическом рейтинге

Власти Ямала упустили лидерство в списке самых устойчивых регионов страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам сентября перестал быть лидером рейтинга политической устойчивости российских регионов по версии фонда «Петербургская политика». Тем не менее, он по-прежнему остается единственным регионом Большого Урала с максимальной устойчивостью.

Единоличным лидером рейтинга политической устойчивости российских регионов оказалась Калужская область, получившая от экспертов 8,5 балла.

Эксперты поставили Ямал на второе место, которое он делит с Белгородской и Ленинградской областями. По итогам сентября ЯНАО получил 8,3 балла. К позитивным событиям для округа авторы исследования отнесли подписание соглашения о сотрудничестве между главой региона Дмитрием Артюховым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным, а также публичное обещание Артюхова расселить 1 млн квадратных метров аварийного жилья. К негативным событиям в жизни Ямала отнесены увольнение замглавы Приуральского района Тимура Толстова и низкий показатель региона в рейтинге роста зарплаты.

Своих позиций за месяц не изменили Тюменская область (7,9 балла) и Пермский край (7 баллов). Оба региона вновь попали в категорию с «высокой устойчивостью» (более того, Тюменская область на 0,1 балла улучшила свой показатель). Между тем, политологи, говоря о Прикамье, отмечают возможный негативный эффект для региона от «итальянской забастовки» медиков пермской больницы №6.

В число регионов со «средней устойчивостью» составители рейтинга включили Ханты-Мансийский автономный округ (6,8 балла) и Свердловскую область (6 баллов). Югра увеличила свою устойчивость на 0,1 балла, а у Среднего Урала этот показатель остался неизменным. Повлиять на позиции Среднего Урала не смогли даже возбуждение уголовного дела против вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика и громкий гей-скандал в УрГЭУ.

В категорию субъектов РФ со «слабой устойчивостью» эксперты включили Курганскую (4,6 балла) и Челябинскую области (3,4 балла). Оба этих региона смогли незначительно улучшить свое положение в рейтинге «Петербургской политики» по сравнению с предыдущим месяцем. Это произошло благодаря победам Вадима Шумкова и Алексея Текслера на сентябрьских губернаторских выборах.

К регионам с наиболее низкой устойчивостью в стране политологи отнесли Дагестан, Хакасию и Карачаево-Черкесию, в активе которых оказалось всего 2, 2,3 и 2,9 балла соответственно.