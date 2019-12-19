18 декабря 2019

Кредиторы подвели авиакомпанию Utair к третьему дефолту

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, экипаж, заправка самолета, ютэир, самолет, боинг 767, ютейр
Utair отказывается платить кредиты, чтобы обеспечить самолеты топливом и техперсоналомФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авиакомпания Utair отказалась выплачивать банкам-кредиторам проценты по кредиту на 15,3 млрд рублей. Вместо этого авиаперевозчик решил направить прибыль на приобретение топлива, выплаты операторам технического обслуживания и коммерческим контрагентам.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания планирует и далее отложить выплату процентов по семилетним кредитам», — отметили в Utair, подчеркнув, что продолжают переговоры по реструктуризации кредитов с банками.

Как отмечает «Коммерсант» отказ от оплаты процентов, подводит авиаперевозчика к третьему дефолту подряд. Первый дефолт авиакомпания допустила в декабре 2018 года, когда ее финансовое положение резко ухудшилось после скачка цен на авиакеросин. В июне компания должна была возобновить обслуживание кредитов, но выплатила не всю сумму, предусмотренную договором, что привело ко второму дефолту.

Как сообщил гендиректор компании Андрей Мартиросов RNS, сейчас банки изучают результаты независимого исследования финансовой модели авиакомпании. «Как и было запланировано, в середине года авиакомпания частично погасила проценты по 7-летним кредитам и займам, а также регулярно производит платежи по 12-летним обязательствам», — отмечает авиаперевозчик.

Utair должна банкам в общей сложности 56,5 млрд рублей. Это три кредита с разными сроками погашения: долг 15,3 млрд рублей по семилетнему кредиту с погашением до 19 ноября 2022 года; долг 23,7 млрд рублей по 12-летнему кредиту с символической ставкой 0,01%, срок его погашения 19 ноября 2027 года, а также перевозчик должен вернуть Сбербанку до конца 2022 года 17,4 млрд рублей.

Авиаперевозчик ведет переговоры сразу с несколькими банками (среди них Сбарбанк, «Траст», «Уралсиб», «Русь», банк «Россия» и МТС-банк). Авиакомпания предложила им несколько вариантов реструктуризации долга, но ни один из них не устроил весь банковский пул.

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