Кредиторы подвели авиакомпанию Utair к третьему дефолту

Utair отказывается платить кредиты, чтобы обеспечить самолеты топливом и техперсоналом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авиакомпания Utair отказалась выплачивать банкам-кредиторам проценты по кредиту на 15,3 млрд рублей. Вместо этого авиаперевозчик решил направить прибыль на приобретение топлива, выплаты операторам технического обслуживания и коммерческим контрагентам.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания планирует и далее отложить выплату процентов по семилетним кредитам», — отметили в Utair, подчеркнув, что продолжают переговоры по реструктуризации кредитов с банками.

Как отмечает «Коммерсант» отказ от оплаты процентов, подводит авиаперевозчика к третьему дефолту подряд. Первый дефолт авиакомпания допустила в декабре 2018 года, когда ее финансовое положение резко ухудшилось после скачка цен на авиакеросин. В июне компания должна была возобновить обслуживание кредитов, но выплатила не всю сумму, предусмотренную договором, что привело ко второму дефолту.

Как сообщил гендиректор компании Андрей Мартиросов RNS , сейчас банки изучают результаты независимого исследования финансовой модели авиакомпании. «Как и было запланировано, в середине года авиакомпания частично погасила проценты по 7-летним кредитам и займам, а также регулярно производит платежи по 12-летним обязательствам», — отмечает авиаперевозчик.

Utair должна банкам в общей сложности 56,5 млрд рублей. Это три кредита с разными сроками погашения: долг 15,3 млрд рублей по семилетнему кредиту с погашением до 19 ноября 2022 года; долг 23,7 млрд рублей по 12-летнему кредиту с символической ставкой 0,01%, срок его погашения 19 ноября 2027 года, а также перевозчик должен вернуть Сбербанку до конца 2022 года 17,4 млрд рублей.

Авиаперевозчик ведет переговоры сразу с несколькими банками (среди них Сбарбанк, «Траст», «Уралсиб», «Русь», банк «Россия» и МТС-банк). Авиакомпания предложила им несколько вариантов реструктуризации долга, но ни один из них не устроил весь банковский пул.