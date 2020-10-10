Алена Швец считает странным не отличать метафоры в песнях от реальности Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Певица, уроженка Златоуста (Челябинская область) Алена Швец призналась, что ей нравится песня музыканта ЛСП (Олега Савченко) «Безумие». Вопреки заявлениям феминисток, исполнительница не считает, что в песне поется об изнасиловании, заявила она в эфире YouTube-шоу «Вписка».

«Я не согласна (что песня об изнасиловании — прим. ред.). Я в треке пою: „Вы зайдете трое, выйдешь ты один, вырву твое сердце и залью в него бензин“. Но я не собираюсь никого жечь. Это просто песня. Мне кажется, эта ситуация вся безумие», — объяснила свою позицию Швец. Певица отметила, что песня ЛСП ей нравится.

Трек ЛСП примечателен образами, в которых исполнитель представляет, как сорвет с девушки платье, несмотря на ее протест. При этом по сюжету песни в газировку к девушке и к герою подмешаны неизвестные вещества.

Швец объяснила, что ей кажется странным не отличать метафоры, которые есть в текстах песен, от реальности. Она против смешения «в одну кучу» ситуаций из жизни и музыкальных образов. Молодой человек на самом деле поет про ситуацию «дикого секса», считает исполнительница. Певица уверена, что песня «Безумие» — не повод запрещать Олега ЛСП.