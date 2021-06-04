Свердловчанин возглавил УСБ Москвы

Бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью свердловского управления уголовного розыска главка Павел Исаков возглавил управление собственной безопасности ГУ МВД Москвы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства. До него эту должность занимал полковник полиции Константин Строганов, боровшийся с организованной преступностью в Екатеринбурге с 2011 года.
«Начальник УСБ ГУ МВД РФ по Москве — Исаков Павел Сергеевич», — говорится на сайте ведомства. До вступления в должность Исаков возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Пост он занял в январе 2019 года, после чего был переведен в Москву.
До Исакова УСБ московского главка возглавлял Строганов. Однако весной этого года силовик получил должность главы УВД Северо-восточному административному округу ГУ МВД России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в середине марта.
Подписывайтесь на URA.RU в