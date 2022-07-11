Тюменцы продали детям из ЯНАО опасную молочку

11 июля 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Творог из неизвестного сырья отправили в детские учреждения на Ямале Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменский производитель «Исетское молоко» поставил в детские образовательные учреждения ЯНАО творог и сметану из неизвестного сырья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. «ООО „Исетское молоко“ (Тюмень) поставляет свою продукцию в детские образовательные учреждения Ямала. При анализе информационной системы „Меркурий“ выявлено, что предприятие выработало 372,5 кг сметаны и творога из 582 кг молока. Такого количества сырья недостаточно для производства указанной продукции», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Предприятие ввело в оборот 36 кг сметаны и 336,5 кг творога из сырья неизвестного происхождения. Это является нарушением технического регламента. Компании разъяснили правильный порядок оформления сопроводительных документов. Из-за того, что в России действует мораторий на проверки, юрлицо получило лишь предостережение. Как ранее писало URA.RU, аналогичная ситуация сложилась с одним из тюменских частных зоопарков, где животных содержат в жестоких условиях. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменский производитель «Исетское молоко» поставил в детские образовательные учреждения ЯНАО творог и сметану из неизвестного сырья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. «ООО „Исетское молоко“ (Тюмень) поставляет свою продукцию в детские образовательные учреждения Ямала. При анализе информационной системы „Меркурий“ выявлено, что предприятие выработало 372,5 кг сметаны и творога из 582 кг молока. Такого количества сырья недостаточно для производства указанной продукции», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Предприятие ввело в оборот 36 кг сметаны и 336,5 кг творога из сырья неизвестного происхождения. Это является нарушением технического регламента. Компании разъяснили правильный порядок оформления сопроводительных документов. Из-за того, что в России действует мораторий на проверки, юрлицо получило лишь предостережение. Как ранее писало URA.RU, аналогичная ситуация сложилась с одним из тюменских частных зоопарков, где животных содержат в жестоких условиях.