«Стройкомплект» построит в 7-м микрорайоне Заозерного три многоэтажки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жилой застройкой Заозерного района займется тюменская компания «Стройкомплект». Застройщик будет строить многоэтажные дома в седьмом микрорайоне. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города.

«ООО «Специализированный застройщик «Стройкомплект». Разрешение на строительство многоквартирных жилых домов по адресам: город Курган, 7 микрорайон, д. 11, д. 12 и д. 14», — говорится в документе мэрии. Согласно кадастровой карте, общая площадь земельных участков составляет более 19 тысяч квадратных метров.

По данным СБИС, владельцем ООО «Стройкомплект» является Евгений Соснин. Предприниматель также является генеральным директором компаний «Иском» и «Кургансельстрой». Последние зарегистрированы в Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен Александр Бабочкин займется строительством многоэтажки с пристроенной котельной в 12-м микрорайоне Заозерного. Площадь земельного участка под застройку составляет более 7,5 тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что продается земельный участок под строительство парковок и среднеэтажной застройки. Стоимость земли более 40 млн рублей.

Жилой застройкой в Заозерном районе Кургана займется тюменская компания «Стройкомплект» Скрин: Публичная кадастровая карта

В седьмом микрорайоне Заозерного построят три многоэтажных дома Скрин: Публичная кадастровая карта