Пушилин рассказал о своей боли из-за ЧВК «Вагнер»

Пушилин: организация мятежа Пригожиным является «особо болезненной темой»

24 июня 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что ВС РФ продолжают продвигаться на линии фронта в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Организация вооруженного мятежа основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным является «болезненной темой» для страны, так как еще недавно с большим трудом, с помощью частной компании, был освобожден Артемовск (Бахмут). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Особо болезненная тема, недавно освободили Артемовск. Далось это очень сложно. „Вагнера“ совершали просто невозможное. Но сейчас единственно верное решение для достижения Победы — сплочение вокруг верховного главнокомандующего [президента России Владимира Путина]», — сказал Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале . Также врио главы региона отметил, что российские военные на донецком направлении продолжают продвигаться вперед, отражая атаки противника. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по тыловым позициям ЧВК «Вагнер». Однако позже в ведомстве опровергли слова основателя военной компании, заявив, что они не соответствуют действительности. Спустя время Пригожин заявил, его ЧВК захватила штаб ЮВО в Ростове. По его словам, его бойцы якобы взяли под контроль штаб военного округа. Позже Путин выступил с экстренным обращением и назвал произошедшее «ударом ножом в спину» России.

Организация вооруженного мятежа основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным является «болезненной темой» для страны, так как еще недавно с большим трудом, с помощью частной компании, был освобожден Артемовск (Бахмут). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Особо болезненная тема, недавно освободили Артемовск. Далось это очень сложно. „Вагнера“ совершали просто невозможное. Но сейчас единственно верное решение для достижения Победы — сплочение вокруг верховного главнокомандующего [президента России Владимира Путина]», — сказал Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Также врио главы региона отметил, что российские военные на донецком направлении продолжают продвигаться вперед, отражая атаки противника. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по тыловым позициям ЧВК «Вагнер». Однако позже в ведомстве опровергли слова основателя военной компании, заявив, что они не соответствуют действительности. Спустя время Пригожин заявил, его ЧВК захватила штаб ЮВО в Ростове. По его словам, его бойцы якобы взяли под контроль штаб военного округа. Позже Путин выступил с экстренным обращением и назвал произошедшее «ударом ножом в спину» России.