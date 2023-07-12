Путин оценил первые изменения в медицине Донбасса

Медицину Донбасса ждет глобальная модернизация

12 июля 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин оценил первые изменения в медицине Донбасса Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Система здравоохранения в новых регионах постепенно повышается до общероссийского уровня. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина с главой Минздрава Михаилом Мурашко, на которой глава государства сделал акцент на развитии первичного медицинского звена в Донбассе, полагают эксперты. По словам профессора кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергея Черняховского, тем самым демонстрируется, что мирная жизнь на новых территориях налаживается. «Смысл этой встречи — показать, что нормальная жизнь в новых регионах налаживается, что социальные гарантии там доходят до общероссийского уровня. Путину важно, чтобы жители в новых регионах видели преимущества жизни в России, получали то, чего они были лишены ранее», — пояснил Черняховский. Это касается в том числе первичного звена, которое Путин назвал самой близкой к людям частью системы здравоохранения и которое должно быть доступно для всех. Именно участковые врачи и фельдшеры ФАПов могут выявить заболевание и при необходимости направить пациента в высокотехнологичные центры для дальнейшего лечения, пояснил эксперт. Статья по теме Путин ответил на главные вопросы россиян Как сообщил президенту глава Минздрава Мурашко, для новых регионов подготовлена «программа по модернизации первичного звена». Ее начнут реализовывать уже в этом году. «Первичное звено там требует больших вложений. Мы с регионами-шефами это делаем: всего в модернизации 200 объектов и 89 уже завершено. Плюс — диспансеризация», — отметил Мурашко. Путин поддержал направление дополнительных средств из бюджета министерства на модернизацию первичного звена. Также он отметил важным проведение профилактики, чего раньше «никогда не делали». О необходимости модернизировать первичное звено здравоохранения не только в новых регионах, но и по всей России Путин говорил в своем послании Федеральному Собранию. Тогда он подчеркнул, что «не нужна штурмовщина и погоня за объемами в ущерб качеству». Губернаторам и правительству РФ Путин сказал, что для него важны «не цифры в отчетах, а видимые изменения в доступности и качестве медпомощи». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Система здравоохранения в новых регионах постепенно повышается до общероссийского уровня. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина с главой Минздрава Михаилом Мурашко, на которой глава государства сделал акцент на развитии первичного медицинского звена в Донбассе, полагают эксперты. По словам профессора кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергея Черняховского, тем самым демонстрируется, что мирная жизнь на новых территориях налаживается. «Смысл этой встречи — показать, что нормальная жизнь в новых регионах налаживается, что социальные гарантии там доходят до общероссийского уровня. Путину важно, чтобы жители в новых регионах видели преимущества жизни в России, получали то, чего они были лишены ранее», — пояснил Черняховский. Это касается в том числе первичного звена, которое Путин назвал самой близкой к людям частью системы здравоохранения и которое должно быть доступно для всех. Именно участковые врачи и фельдшеры ФАПов могут выявить заболевание и при необходимости направить пациента в высокотехнологичные центры для дальнейшего лечения, пояснил эксперт. Как сообщил президенту глава Минздрава Мурашко, для новых регионов подготовлена «программа по модернизации первичного звена». Ее начнут реализовывать уже в этом году. «Первичное звено там требует больших вложений. Мы с регионами-шефами это делаем: всего в модернизации 200 объектов и 89 уже завершено. Плюс — диспансеризация», — отметил Мурашко. Путин поддержал направление дополнительных средств из бюджета министерства на модернизацию первичного звена. Также он отметил важным проведение профилактики, чего раньше «никогда не делали». О необходимости модернизировать первичное звено здравоохранения не только в новых регионах, но и по всей России Путин говорил в своем послании Федеральному Собранию. Тогда он подчеркнул, что «не нужна штурмовщина и погоня за объемами в ущерб качеству». Губернаторам и правительству РФ Путин сказал, что для него важны «не цифры в отчетах, а видимые изменения в доступности и качестве медпомощи».