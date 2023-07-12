Путин оценил первые изменения в медицине Донбасса

Система здравоохранения в новых регионах постепенно повышается до общероссийского уровня. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина с главой Минздрава Михаилом Мурашко, на которой глава государства сделал акцент на развитии первичного медицинского звена в Донбассе, полагают эксперты. По словам профессора кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергея Черняховского, тем самым демонстрируется, что мирная жизнь на новых территориях налаживается.
«Смысл этой встречи — показать, что нормальная жизнь в новых регионах налаживается, что социальные гарантии там доходят до общероссийского уровня. Путину важно, чтобы жители в новых регионах видели преимущества жизни в России, получали то, чего они были лишены ранее», — пояснил Черняховский.
Это касается в том числе первичного звена, которое Путин назвал самой близкой к людям частью системы здравоохранения и которое должно быть доступно для всех. Именно участковые врачи и фельдшеры ФАПов могут выявить заболевание и при необходимости направить пациента в высокотехнологичные центры для дальнейшего лечения, пояснил эксперт.
Как сообщил президенту глава Минздрава Мурашко, для новых регионов подготовлена «программа по модернизации первичного звена». Ее начнут реализовывать уже в этом году. «Первичное звено там требует больших вложений. Мы с регионами-шефами это делаем: всего в модернизации 200 объектов и 89 уже завершено. Плюс — диспансеризация», — отметил Мурашко.
Путин поддержал направление дополнительных средств из бюджета министерства на модернизацию первичного звена. Также он отметил важным проведение профилактики, чего раньше «никогда не делали».
О необходимости модернизировать первичное звено здравоохранения не только в новых регионах, но и по всей России Путин говорил в своем послании Федеральному Собранию. Тогда он подчеркнул, что «не нужна штурмовщина и погоня за объемами в ущерб качеству». Губернаторам и правительству РФ Путин сказал, что для него важны «не цифры в отчетах, а видимые изменения в доступности и качестве медпомощи».
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