Россия потребует от Запада осудить убийство военкора Журавлева в зоне СВО

Постпред Аляутдинов: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева
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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
От руководства секретариата ЮНЕСКО потребуют осудить убийство Журавлева Фото:

Россия потребует осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева из Екатеринбурга. Об этом заявил постпред РФ при Юнеско Ринат Аляутдинов.

«Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева», — сказал Аляутдинов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что постпредство привлечет внимание стран-членов к преступлению киевского режима.

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По его словам, западные страны не реагируют на убийства российских журналистов, однако продолжают поставлять технику Украине. Таким образом, Запад является соучастником терроризма Киева.

Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО. Обстрел ВСУ произошел в районе населенного пункта Пятихатки, передает «Национальная служба новостей». По желанию матери его похоронят в родном Екатеринбурге.

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Россия потребует осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева из Екатеринбурга. Об этом заявил постпред РФ при Юнеско Ринат Аляутдинов. «Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева», — сказал Аляутдинов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что постпредство привлечет внимание стран-членов к преступлению киевского режима. По его словам, западные страны не реагируют на убийства российских журналистов, однако продолжают поставлять технику Украине. Таким образом, Запад является соучастником терроризма Киева. Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО. Обстрел ВСУ произошел в районе населенного пункта Пятихатки, передает «Национальная служба новостей». По желанию матери его похоронят в родном Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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