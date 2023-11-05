05 ноября 2023

Киев готовится сменить тактику в войне против РФ: главное о спецоперации к вечеру 5 октября

Зеленский заявил, что ВСУ готовы изменить тактику на поле боя
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский заявил, что ВСУ меняют тактику для продвижения на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чтобы добиться успехов на поле боя, ВСУ готовы изменить свою тактику. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно брать в аренду системы ПВО. URA.RU приводит главное о спецоперации России к вечеру 5 октября.

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Чтобы добиться успехов на поле боя, ВСУ готовы изменить свою тактику. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно брать в аренду системы ПВО. URA.RU приводит главное о спецоперации России к вечеру 5 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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