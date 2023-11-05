Киев готовится сменить тактику в войне против РФ: главное о спецоперации к вечеру 5 октября

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ меняют тактику для продвижения на фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Чтобы добиться успехов на поле боя, ВСУ готовы изменить свою тактику. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно брать в аренду системы ПВО. URA.RU приводит главное о спецоперации России к вечеру 5 октября.
- Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные придумывают различные варианты, чтобы продвинуться на поле боя. Со слов главы Украины, готовится неожиданный удар по России.
- Зеленский попросил у Запада выделить средства ПВО в аренду. По его словам, они пойдут на защиту совместного производства США и Украины.
- ВСУ впервые использовали дроны для минирования. Противник пытался подорвать железнодорожный состав с нефтью в Джанкое (Крым). Также ВСУ 15 раз атаковали ракетами судостроительный завод имени Бутомы в Керчи. Минобороны РФ сообщило, что две ракеты не были сбиты.
- Зимой Киев хочет атаковать российские позиции «армией беспилотников». Дело в том, что наземные условия будут мешать продвижению войск.
- Зеленский уверен, что после конца спецоперации Россия якобы нападет на страны НАТО. Поэтому он настаивает, чтобы страны Запада дали Украине еще больше пакетов с военной помощью.
- Пятый канал передает, что южные фланги ВСУ ослабли. Дело в том, что Украина перекинула часть подразделений на север. Это дает российским войскам возможность для продвижения.
- Армия России отразила несколько атак противника на разных направлениях. URA.RU делало подробную карту о ходе спецоперации к этому дню.
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