Киев готовится сменить тактику в войне против РФ: главное о спецоперации к вечеру 5 октября

Зеленский заявил, что ВСУ готовы изменить тактику на поле боя

05 ноября 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Чтобы добиться успехов на поле боя, ВСУ готовы изменить свою тактику. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно брать в аренду системы ПВО. URA.RU приводит главное о спецоперации России к вечеру 5 октября.