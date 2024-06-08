08 июня 2024

Бывший челябинский вице-губернатор Гехт создаст кампус для новых территорий РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Образование в наше время столь же важно, как и победа на ратном поле, уверена Гехт
Образование в наше время столь же важно, как и победа на ратном поле, уверена Гехт Фото:

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт намерена инициировать создание педагогического кампуса для новых территорий на базе Азовского государственного педагогического университета (АГПУ). Об этом Гехт, возглавляющая теперь правительство Запорожья, написала в своем telegram-канале.

«Вуз [АГПУ] представляет собой масштабный комплекс зданий, в том числе, старинных, где развернулись классы, лаборатории, творческие мастерские. Будем инициировать создание на его базе педагогического кампуса для новых территорий, чтобы дети со всей Новороссии могли приезжать и учиться в его стенах», — написала Гехт.

Инициатива прозвучала во время визита сенатора РФ от Запорожской области Дмитрия Рогозина. Рогозин вместе с Гехт посетил АГПУ. «Сошлись во мнении, что образование в наше время столь же важно, как и победа на ратном поле.

Подготовка и переподготовка педагогов, обучение детей новых территорий — это ключевая идеологическая задача», — добавила она.

Борьба за укрепление суверенитета разворачивается во всем мире, заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. Борьба разворачивается и на ценностно-культурном уровне, и образовательная система должна быть готова принять современные вызовы, говорит Гехт.

В конце она рассказала об удивительном совпадении. Оказалось, что ректор АГПУ Екатерина Степанюк вместе учится в кадровом резерве с министром образования Челябинской области Виталием Литке. Степанюк передала Гехт привет от Литке. «Как ни крути, наша страна — это большая семья», — подытожила бывшая челябинская чиновница.

В челябинском правительстве Гехт работала с июля 2019 года. Она перешла на работу по приглашению губернатора Челябинской области Алексея Текслера из Совета Федерации. В апреле 2024 года Гехт взяла неоплачиваемый отпуск и фактически уехала на работу в Запорожскую область. 8 мая она была назначена на пост председателя правительства Запорожской области, сменив ушедшего в отставку Антона Кольцова.

Гехт ранее рассказала о сладкой и крупной черешне, которая выросла в Запорожье. Этой весной оттуда впервые начали отправлять партии свежего качественного урожая в регионы России. Аграрии Запорожской области постепенно возвращаются к лучшим практикам времен СССР и выращивают ягоды, фрукты и овощи.

В этом году АГПУ примет более двух тысяч студентов
В этом году АГПУ примет более двух тысяч студентов
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Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт намерена инициировать создание педагогического кампуса для новых территорий на базе Азовского государственного педагогического университета (АГПУ). Об этом Гехт, возглавляющая теперь правительство Запорожья, написала в своем telegram-канале. «Вуз [АГПУ] представляет собой масштабный комплекс зданий, в том числе, старинных, где развернулись классы, лаборатории, творческие мастерские. Будем инициировать создание на его базе педагогического кампуса для новых территорий, чтобы дети со всей Новороссии могли приезжать и учиться в его стенах», — написала Гехт. Инициатива прозвучала во время визита сенатора РФ от Запорожской области Дмитрия Рогозина. Рогозин вместе с Гехт посетил АГПУ. «Сошлись во мнении, что образование в наше время столь же важно, как и победа на ратном поле. Борьба за укрепление суверенитета разворачивается во всем мире, заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. Борьба разворачивается и на ценностно-культурном уровне, и образовательная система должна быть готова принять современные вызовы, говорит Гехт. В конце она рассказала об удивительном совпадении. Оказалось, что ректор АГПУ Екатерина Степанюк вместе учится в кадровом резерве с министром образования Челябинской области Виталием Литке. Степанюк передала Гехт привет от Литке. «Как ни крути, наша страна — это большая семья», — подытожила бывшая челябинская чиновница. В челябинском правительстве Гехт работала с июля 2019 года. Она перешла на работу по приглашению губернатора Челябинской области Алексея Текслера из Совета Федерации. В апреле 2024 года Гехт взяла неоплачиваемый отпуск и фактически уехала на работу в Запорожскую область. 8 мая она была назначена на пост председателя правительства Запорожской области, сменив ушедшего в отставку Антона Кольцова. Гехт ранее рассказала о сладкой и крупной черешне, которая выросла в Запорожье. Этой весной оттуда впервые начали отправлять партии свежего качественного урожая в регионы России. Аграрии Запорожской области постепенно возвращаются к лучшим практикам времен СССР и выращивают ягоды, фрукты и овощи.
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