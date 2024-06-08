Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт намерена инициировать создание педагогического кампуса для новых территорий на базе Азовского государственного педагогического университета (АГПУ). Об этом Гехт, возглавляющая теперь правительство Запорожья, написала в своем telegram-канале.
«Вуз [АГПУ] представляет собой масштабный комплекс зданий, в том числе, старинных, где развернулись классы, лаборатории, творческие мастерские. Будем инициировать создание на его базе педагогического кампуса для новых территорий, чтобы дети со всей Новороссии могли приезжать и учиться в его стенах», — написала Гехт.
Инициатива прозвучала во время визита сенатора РФ от Запорожской области Дмитрия Рогозина. Рогозин вместе с Гехт посетил АГПУ. «Сошлись во мнении, что образование в наше время столь же важно, как и победа на ратном поле.
Подготовка и переподготовка педагогов, обучение детей новых территорий — это ключевая идеологическая задача», — добавила она.
Борьба за укрепление суверенитета разворачивается во всем мире, заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. Борьба разворачивается и на ценностно-культурном уровне, и образовательная система должна быть готова принять современные вызовы, говорит Гехт.
В конце она рассказала об удивительном совпадении. Оказалось, что ректор АГПУ Екатерина Степанюк вместе учится в кадровом резерве с министром образования Челябинской области Виталием Литке. Степанюк передала Гехт привет от Литке. «Как ни крути, наша страна — это большая семья», — подытожила бывшая челябинская чиновница.
В челябинском правительстве Гехт работала с июля 2019 года. Она перешла на работу по приглашению губернатора Челябинской области Алексея Текслера из Совета Федерации. В апреле 2024 года Гехт взяла неоплачиваемый отпуск и фактически уехала на работу в Запорожскую область. 8 мая она была назначена на пост председателя правительства Запорожской области, сменив ушедшего в отставку Антона Кольцова.
Гехт ранее рассказала о сладкой и крупной черешне, которая выросла в Запорожье. Этой весной оттуда впервые начали отправлять партии свежего качественного урожая в регионы России. Аграрии Запорожской области постепенно возвращаются к лучшим практикам времен СССР и выращивают ягоды, фрукты и овощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.