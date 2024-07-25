Трассу между Челябинском и Екатеринбургом закрыли, работают вертолеты

Участок на 139 километре трассы между Екатеринбургом и Челябинском днем 25 июля перекрыли для масштабных учений свердловских специалистов Центра медицины катастроф, МЧС и ГИБДД. Якобы пострадавших эвакуируют на вертолете, рассказали в пресс-службе "Уралуправтодора".
"На трассе М-5 будут работать все оперативные службы: тушение возгорания, эвакуация пострадавших вертолетом", — следует из сообщения. Согласно легенде, на Челябинском тракте произойдет ДТП, в котором пострадают 30 человек.
Мероприятие закончится в 15:00. Объехать участок можно через села Щелкун и Никольское.
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