Трассу между Челябинском и Екатеринбургом закрыли, работают вертолеты

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На участке проводят учения
На участке проводят учения Фото:

Участок на 139 километре трассы между Екатеринбургом и Челябинском днем 25 июля перекрыли для масштабных учений свердловских специалистов Центра медицины катастроф, МЧС и ГИБДД. Якобы пострадавших эвакуируют на вертолете, рассказали в пресс-службе "Уралуправтодора".

"На трассе М-5 будут работать все оперативные службы: тушение возгорания, эвакуация пострадавших вертолетом", — следует из сообщения. Согласно легенде, на Челябинском тракте произойдет ДТП, в котором пострадают 30 человек. 

Мероприятие закончится в 15:00. Объехать участок можно через села Щелкун и Никольское.

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Участок на 139 километре трассы между Екатеринбургом и Челябинском днем 25 июля перекрыли для масштабных учений свердловских специалистов Центра медицины катастроф, МЧС и ГИБДД. Якобы пострадавших эвакуируют на вертолете, рассказали в пресс-службе "Уралуправтодора". "На трассе М-5 будут работать все оперативные службы: тушение возгорания, эвакуация пострадавших вертолетом", — следует из сообщения. Согласно легенде, на Челябинском тракте произойдет ДТП, в котором пострадают 30 человек.  Мероприятие закончится в 15:00. Объехать участок можно через села Щелкун и Никольское.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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