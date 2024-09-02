02 сентября 2024

Разработки в Челябинской, Свердловской и Курганской областях поддержали грантом

© Служба новостей «URA.RU»
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Усилия уральский ученых правительство РФ поддержало грантом
Усилия уральский ученых правительство РФ поддержало грантом Фото:

На разработки в Челябинской, Свердловской и Курганской областях правительство РФ выделило крупный грант. Как следует из распоряжения правительства, средства направлены участнику межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) — Уральскому федеральному университету имени Ельцина (УрФУ).

«Перечень получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господддержки научно-образовательных центров мирового уровня. УрФУ имени Ельцина — участник НОЦ „Передовые производственные технологии и материалы“, созданного в Челябинской, Свердловской и Курганской областях», — отмечено в документе.

Распоряжение за подписью председателя правительства РФ размещено на сайте для опубликования правовых актов. Средства предназначены центрам, интегрирующим образовательные организации с научными в кооперации с компаниями реального сектора экономики.

Всего правительство выделило на гранты 2,8 млрд рублей. На разработки уральского НОЦ направлено 249,392 млн рублей. В УрФО также получателями стали Агентство инноваций из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, также — Пермский НОЦ.

Ученые уральского НОЦ занимаются разработкой возвращаемой ракеты. В июле о начале финансирования проекта со стороны Роскосмоса губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

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На разработки в Челябинской, Свердловской и Курганской областях правительство РФ выделило крупный грант. Как следует из распоряжения правительства, средства направлены участнику межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) — Уральскому федеральному университету имени Ельцина (УрФУ). «Перечень получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господддержки научно-образовательных центров мирового уровня. УрФУ имени Ельцина — участник НОЦ „Передовые производственные технологии и материалы“, созданного в Челябинской, Свердловской и Курганской областях», — отмечено в документе. Распоряжение за подписью председателя правительства РФ размещено на сайте для опубликования правовых актов. Средства предназначены центрам, интегрирующим образовательные организации с научными в кооперации с компаниями реального сектора экономики. Всего правительство выделило на гранты 2,8 млрд рублей. На разработки уральского НОЦ направлено 249,392 млн рублей. В УрФО также получателями стали Агентство инноваций из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, также — Пермский НОЦ. Ученые уральского НОЦ занимаются разработкой возвращаемой ракеты. В июле о начале финансирования проекта со стороны Роскосмоса губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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