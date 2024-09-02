Разработки в Челябинской, Свердловской и Курганской областях поддержали грантом

На разработки в Челябинской, Свердловской и Курганской областях правительство РФ выделило крупный грант. Как следует из распоряжения правительства, средства направлены участнику межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) — Уральскому федеральному университету имени Ельцина (УрФУ).
«Перечень получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господддержки научно-образовательных центров мирового уровня. УрФУ имени Ельцина — участник НОЦ „Передовые производственные технологии и материалы“, созданного в Челябинской, Свердловской и Курганской областях», — отмечено в документе.
Распоряжение за подписью председателя правительства РФ размещено на сайте для опубликования правовых актов. Средства предназначены центрам, интегрирующим образовательные организации с научными в кооперации с компаниями реального сектора экономики.
Всего правительство выделило на гранты 2,8 млрд рублей. На разработки уральского НОЦ направлено 249,392 млн рублей. В УрФО также получателями стали Агентство инноваций из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, также — Пермский НОЦ.
Ученые уральского НОЦ занимаются разработкой возвращаемой ракеты. В июле о начале финансирования проекта со стороны Роскосмоса губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
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