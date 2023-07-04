Врач в ЛНР: «В подвал детского отделения годами лили нечистоты»

Россия восстановила больницу, где десятки лет не было канализации и водоснабжения

04 июля 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

В Станично-Луганском районе ЛНР активно восстанавливают больницы и устанавливают фельдшерские пункты Фото: Николай Кислов URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Станично-Луганском районе ЛНР устанавливают мобильные фельдшерские пункты, а в местной больнице провели освещение, отремонтировали системы канализации и водоснабжения. Они десятки лет находились в аварийном состоянии, из-за чего нечистоты лились в подвал детского отделения. О восстановлении нормальной работы районного здравоохранения URA.RU рассказал главный врач Станично-Луганского территориального медицинского объединения Валерий Кононов. Валерий Кононов работает главврачом Станично-Луганского территориального медицинского объединения с марта 2022 года Фото: Николай Кислов URA.RU — Валерий Николаевич, как давно вы занимаете должность? — Я работаю главврачом с 16 марта 2022 года. С 1 апреля прошлого года мы набрали штат, и не было ни дня, чтобы не платили зарплату — мы первые, кому это удалось реализовать. — Кто помогает восстанавливать здравоохранение района? — Нас курирует Волгоградская область — она признана лучшим регионом-куратором ЛНР по здравоохранению. Не потому, что вложили больше всего денег — помогают не только строительством, но и кадрами. У нас большая неукомплектованность по врачам — их менее 50%, по медсестрам комплектация кадров 74%. А как только регион сюда заехал — не было ни дня без медиков-волонтеров. Максимально их количество достигало 34 человека — при том, что моих врачей в Центральной районной больнице (ЦПБ) около 50 человек. — Что сделали волгоградцы за год? — Во-первых, систему больничной канализации. Она не работала и все нечистоты годами лились в подвал детского отделения. В прошлом году асфальтировали территорию ЦРБ и полностью сделали энергосберегающее наружное освещение — ночью здесь Лас-Вегас. В больнице годами не работала канализация (фото слева). Теперь все стояки заменены (фото справа) Фото: Николай Кислов URA.RU В этом году поменяли все стояки без закрытия больницы. Всего 31 стояк — для сравнения, в обычной пятиэтажке всего три. Сейчас ведется ремонт неврологического отделения — планируем закончить к сентябрю и будем ремонтировать реанимационное отделение. Волгоград нам уже поставил три мобильных фельдшерских пункта, планируем установить две новые амбулатории и три фельдшерских пункта: в Таловое, Красный Деркул и Верхнюю Богдановку. В последней ремонт ФАПа (фельдшерско-акушерский пункт, прим. URA.RU) делали в 1985 году. Приезжайте туда, если хотите вернуться в Советский Союз — даже холодильники советские «Донбассы». Поэтому мы решили поставить там мобильные фельдшерские пункты. — Что они из себя представляют? В регионе устанавливаются мобильные фельдшерские пункты (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU — Это специальный контейнер, разработанный для северных регионов. Внутри есть все, от дефибриллятора до одеяла с подогревом, даже чайник! Они полностью автономные, запитаны от электричества и минувшей зимой прекрасно себя зарекомендовали. Но главное достоинство — мобильность. Перевозится на ЗИЛе, от выгрузки до открытия — 3,5 часа. — Сколько такой пункт стоит? — Без оснащения — около 3,5 млн рублей и примерно столько же — оснащение. Это немного — десять «квадратов» капитального строения сегодня обходится в полмиллиона. — А как обстоят дела с обеспечением района лекарствами? В Станично-Луганском районе пациенты получают лекарства бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Мы сейчас перенимаем российские стандарты, заключаем контракты, поставки медикаментов идут каждую неделю. Раньше их просто свозили в какую-то комнатушку — сейчас готовим полноценный склад, чего никогда не было. Когда я делал первый обход отделений, спрашивал людей о получаемых бесплатно лекарствах. Ответ был один: доктор, это же платная больница! К декабрю прошлого года 95% лекарств стали бесплатными. У нас бесплатное и на высочайшем уровне питание: каждый месяц проводим анкетирование среди больных, и самый высокий балл получаем за питание. Пациенты не хотят уезжать, особенно из прифронтовых регионов. — Какая главная задача стоит перед вами сегодня? Станично-Луганский район активно готовится ко вход в систему ОМС Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Оптимизация работы медобъединения и подготовка к системе обязательного медицинского страхования. Мы легко справляемся пока дотационные, но если прямо сейчас встанем на рельсы самоокупаемости, то сразу станем банкротами — только фонд заработной платы составляет 192 млн рублей в год. В районе две больницы, 13 амбулаторий, 14 ФАПов и семь фельдшерских пунктов, поэтому я взял путь на оптимизацию и централизацию. У нас единые бухгалтерия, отделы кадров, юристы — таким образом освобождаем сотни квадратных метров. Многие помещения вообще находятся в аварийном состоянии, эти площади будем ремонтировать, а затем консервировать или сдавать в аренду. — Как оцениваете готовность медучреждений района к этому переходу? Статья по теме Заслуженный врач ДНР: «Страшно, но уходить никто не собирается» — Сейчас Станично-Луганский район, наверное, один из самых подготовленных для перехода. Мы не только занимались ремонтно-восстановительными работами, мы делали сервера, каждый специалист, который будет работать с системой ОМС, уже сейчас имеет персональный компьютер. Но стать 30 сентября 2022 года Российской Федерацией, а через год запустить систему ОМС просто невозможно. Например, надо выдать страховые полисы, а еще не все жители района являются гражданами РФ. Мое правило — не разрушай старое, не построив новое. Сейчас Минздрав просит, чтобы нам отсрочили переход еще на какое-то время, и я полностью с этим согласен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Станично-Луганском районе ЛНР устанавливают мобильные фельдшерские пункты, а в местной больнице провели освещение, отремонтировали системы канализации и водоснабжения. Они десятки лет находились в аварийном состоянии, из-за чего нечистоты лились в подвал детского отделения. О восстановлении нормальной работы районного здравоохранения URA.RU рассказал главный врач Станично-Луганского территориального медицинского объединения Валерий Кононов. — Валерий Николаевич, как давно вы занимаете должность? — Я работаю главврачом с 16 марта 2022 года. С 1 апреля прошлого года мы набрали штат, и не было ни дня, чтобы не платили зарплату — мы первые, кому это удалось реализовать. — Кто помогает восстанавливать здравоохранение района? — Нас курирует Волгоградская область — она признана лучшим регионом-куратором ЛНР по здравоохранению. Не потому, что вложили больше всего денег — помогают не только строительством, но и кадрами. У нас большая неукомплектованность по врачам — их менее 50%, по медсестрам комплектация кадров 74%. А как только регион сюда заехал — не было ни дня без медиков-волонтеров. Максимально их количество достигало 34 человека — при том, что моих врачей в Центральной районной больнице (ЦПБ) около 50 человек. — Что сделали волгоградцы за год? В этом году поменяли все стояки без закрытия больницы. Всего 31 стояк — для сравнения, в обычной пятиэтажке всего три. Сейчас ведется ремонт неврологического отделения — планируем закончить к сентябрю и будем ремонтировать реанимационное отделение. Волгоград нам уже поставил три мобильных фельдшерских пункта, планируем установить две новые амбулатории и три фельдшерских пункта: в Таловое, Красный Деркул и Верхнюю Богдановку. В последней ремонт ФАПа (фельдшерско-акушерский пункт, прим. URA.RU) делали в 1985 году. Приезжайте туда, если хотите вернуться в Советский Союз — даже холодильники советские «Донбассы». Поэтому мы решили поставить там мобильные фельдшерские пункты. — Что они из себя представляют? — Это специальный контейнер, разработанный для северных регионов. Внутри есть все, от дефибриллятора до одеяла с подогревом, даже чайник! Они полностью автономные, запитаны от электричества и минувшей зимой прекрасно себя зарекомендовали. Но главное достоинство — мобильность. Перевозится на ЗИЛе, от выгрузки до открытия — 3,5 часа. — Сколько такой пункт стоит? — Без оснащения — около 3,5 млн рублей и примерно столько же — оснащение. Это немного — десять «квадратов» капитального строения сегодня обходится в полмиллиона. — А как обстоят дела с обеспечением района лекарствами? — Мы сейчас перенимаем российские стандарты, заключаем контракты, поставки медикаментов идут каждую неделю. Раньше их просто свозили в какую-то комнатушку — сейчас готовим полноценный склад, чего никогда не было. Когда я делал первый обход отделений, спрашивал людей о получаемых бесплатно лекарствах. Ответ был один: доктор, это же платная больница! — Какая главная задача стоит перед вами сегодня? — Оптимизация работы медобъединения и подготовка к системе обязательного медицинского страхования. Мы легко справляемся пока дотационные, но если прямо сейчас встанем на рельсы самоокупаемости, то сразу станем банкротами — только фонд заработной платы составляет 192 млн рублей в год. В районе две больницы, 13 амбулаторий, 14 ФАПов и семь фельдшерских пунктов, поэтому я взял путь на оптимизацию и централизацию. У нас единые бухгалтерия, отделы кадров, юристы — таким образом освобождаем сотни квадратных метров. Многие помещения вообще находятся в аварийном состоянии, эти площади будем ремонтировать, а затем консервировать или сдавать в аренду. — Как оцениваете готовность медучреждений района к этому переходу? — Сейчас Станично-Луганский район, наверное, один из самых подготовленных для перехода. Мы не только занимались ремонтно-восстановительными работами, мы делали сервера, каждый специалист, который будет работать с системой ОМС, уже сейчас имеет персональный компьютер. Но стать 30 сентября 2022 года Российской Федерацией, а через год запустить систему ОМС просто невозможно. Например, надо выдать страховые полисы, а еще не все жители района являются гражданами РФ. Мое правило — не разрушай старое, не построив новое. Сейчас Минздрав просит, чтобы нам отсрочили переход еще на какое-то время, и я полностью с этим согласен.