21:52 17 мая 2017 0

В Екатеринбург приехало около 200 фанатов “Локомотива” Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футболисты «Урала» и «Локомотива» выяснили отношения в Екатеринбурге. 17 мая команды сыграли матч Чемпионата России, от которого после массовой драки в финале Кубка России, 2 мая, и многочисленных интервью «шмелей» любители футбола заранее ждали новых стычек и конфликтов. О том, как ответили свердловчане москвичам за удары — в репортаже «URA.RU».

После массовой драки в финале «Кубка России» между футболистами «Урала» и «Локомотива» спортивная общественность подходила к матчу Чемпионата России между этими же командами с особым интересом. Публику интересовал не только реванш, но и желание увидеть, как игроки «Урала» сдержат все свои обещания, данные в соцсетях и журналистам, отомстить москвичам за синяки. Чего только стоят грубые высказывания нападающего «шмелей» Романа Павлюченко в адрес бразильца Ари, отметившегося ударом в голову капитана «Урала» Артема Фидлера: «За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит».

По данным пресс-службы «Урала», в Екатеринбург приехало около 200 фанатов «Локомотива», ещё около 4000 мест на трибунах заняли свердловчане. На основных улицах Уралмаша болельщиков встречали отряды полицейских, расставленные друг от друга едва ли не в 100 метрах.

Один из экс-представителей уралмашевского фанатизма Алексей рассказал «URA.RU» перед матчем, что никаких драк между фанатами «Урала» и «Локомотива» не ожидается. «Нет никаких рисков, это не интересно самим фанатам, потому что между ними нет никакой вражды и их отношения нейтральны», — сказал собеседник агентства.

Хотя никто не исключал нападений со стороны обычных хулиганов, как это было второго мая, когда группа пьяных екатеринбуржцев избила болельщика с символикой «Локомотива». «Учитывая, что „Урал“ сейчас борется за то, чтобы остаться в Премьер-Лиге, всякое может быть, все на нервах. Поэтому держимся группами», — сказал журналисту агентства болельщик «Локомотива» в разговоре у одного из городских ресторанов.

Не ясно, подействовали ли на руководство «Локомотива» угрозы свердловских футболистов, но Ари в итоге в Екатеринбург не приехал. А те игроки, кого столичный клуб не побоялся привезти в уральскую столицу, перед въездом на «СКБ-Банк Арену» лицезрели огромный кулак капитана «Урала» Артема Фидлера на билборде с подписью: «Добро пожаловать! Встретим по-уральски».

1/4 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уже в первом тайме футболисты «Урала» пропустили от «Локомотива» два мяча. Особенно издевательским для болельщиков «Урала» был гол, забитый с пенальти Мануэлем Фернандешем, который, как считается, и спровоцировал в финале Кубка Артема Фидлера, оскорбляя его родных.

После удаление «железнодорожника» Антона Миранчука во второй половине матча свердловчане стали чаще подходить к воротам соперников. На 78 минуте Чисамба Лунгу красивым ударом с линии штрафной сократил отставание в счете. Но развить успех не удалось, на последних секундах матча игрок «Урала» попал в штангу — 1:2.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал билборд с кулаком Фидлера: «Я понимаю, что это шутка, по-уральски всегда встречают хлебом с солью. Нас так и встретили. Мы три очка увозим домой».

Футболисты «Урала» по-прежнему рискуют попасть в зону стыковых матчей и вылететь из Премьер-Лиги. Судьба клуба решится в последнем туре чемпионата. 21 мая «Урал» сыграет с «Уфой».