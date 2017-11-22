{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
09:00  22 ноября 2017 0

Жириновский против Зюганова, развал армии в ДНР и как выживал Челябинск. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

В соцсетях Озерска страхи Европы превратили в шуткуФОТО: «В контакте» «Мы с Маяка»

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Здравствуйте, сегодня 22 ноября, среда. И вот главные новости к этому часу:

Вчера стало известно, что Владимир Жириновский будет участвовать в президентских выборах. Эксперты гадают: сможет ли лидер ЛДПР обойти коммуниста Геннадия Зюганова и кандидата «против всех» Ксению Собчак.

«Патронов нет вообще — воевать нечем!». Ополченцы ДНР жалуются на плохие условия в армии. Новые подробности войны и быта в Донецкой республике.

Скандал вокруг школьника из Нового Уренгоя набирает обороты. Разбираемся, кому было выгодно развернуть политический скандал и почему его лицом стал ямальский школьник, спонсируемый Газпромом.

Уральский нарушитель, при задержании которого двое полицейских сгорели заживо, оказался пьян, ему грозит серьезное наказание.

Новый вице-губернатор отстранился, проблему переложили на Москву, в соцсетях — шутки. Рассказываем, как Челябинск пережил «информационный выброс рутения».

«Я понял, что скрывать такой секс — преступление». Стало известно, кто слил интим-фото балерины Волочковой в Сеть.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров