09:00 22 ноября 2017 0

В соцсетях Озерска страхи Европы превратили в шутку ФОТО: «В контакте» «Мы с Маяка»

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Здравствуйте, сегодня 22 ноября, среда. И вот главные новости к этому часу:

Вчера стало известно, что Владимир Жириновский будет участвовать в президентских выборах. Эксперты гадают: сможет ли лидер ЛДПР обойти коммуниста Геннадия Зюганова и кандидата «против всех» Ксению Собчак.

«Патронов нет вообще — воевать нечем!». Ополченцы ДНР жалуются на плохие условия в армии. Новые подробности войны и быта в Донецкой республике.

Скандал вокруг школьника из Нового Уренгоя набирает обороты. Разбираемся, кому было выгодно развернуть политический скандал и почему его лицом стал ямальский школьник, спонсируемый Газпромом.

Уральский нарушитель, при задержании которого двое полицейских сгорели заживо, оказался пьян, ему грозит серьезное наказание.

Новый вице-губернатор отстранился, проблему переложили на Москву, в соцсетях — шутки. Рассказываем, как Челябинск пережил «информационный выброс рутения».

«Я понял, что скрывать такой секс — преступление». Стало известно, кто слил интим-фото балерины Волочковой в Сеть.